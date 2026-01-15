Bão Nokaen mạnh lên nhanh ngoài khơi Philippines

Chiều nay (15/1), áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão. Thông tin được ông Mai Văn Khiêm – Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.

Theo đó, đây là cơn bão số 1 trong năm nay trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, có tên quốc tế là Nokaen. Hồi 13h ngày 15/1, vị trí tâm bão ở khoảng 09,9 độ Vĩ Bắc - 128,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Ông Mai Văn Khiêm nhận định: "So với trung bình nhiều năm, việc bão xuất hiện trên Tây Bắc Thái Bình Dương ngay trong tháng 1 được xem là sớm, tuy nhiên không phải hiện tượng hiếm gặp. Thống kê cho thấy, trong giai đoạn từ năm 1950 đến nay đã có hơn 30 cơn bão hình thành trong tháng 1 trên khu vực này".

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen sẽ di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h và tiếp tục mạnh thêm. Sau đó, bão có xu hướng đổi hướng, di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, dọc theo vùng biển phía Đông của Philippines.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. Nguồn: Windy.

"Do hiện nay Biển Đông đang chịu sự chi phối của khối không khí lạnh, nên khả năng bão Nokaen di chuyển vào Biển Đông là rất thấp. Nhiều khả năng cơn bão này sẽ suy yếu và tan dần trên vùng biển phía Đông Philippines", ông Mai Văn Khiêm nhận định.

Chuyên gia khuyến cáo các tàu thuyền hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Nokaen để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.