Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Bão Nokaen mạnh lên nhanh ngoài khơi Philippines

  • Thứ năm, 15/1/2026 15:20 (GMT+7)
  • 16 giờ trước

Chiều nay (15/1), áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão. Thông tin được ông Mai Văn Khiêm – Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.

Theo đó, đây là cơn bão số 1 trong năm nay trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, có tên quốc tế là Nokaen. Hồi 13h ngày 15/1, vị trí tâm bão ở khoảng 09,9 độ Vĩ Bắc - 128,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10.

Bao so 1 Bao Nokaen anh 1

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Ông Mai Văn Khiêm nhận định: "So với trung bình nhiều năm, việc bão xuất hiện trên Tây Bắc Thái Bình Dương ngay trong tháng 1 được xem là sớm, tuy nhiên không phải hiện tượng hiếm gặp. Thống kê cho thấy, trong giai đoạn từ năm 1950 đến nay đã có hơn 30 cơn bão hình thành trong tháng 1 trên khu vực này".

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen sẽ di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h và tiếp tục mạnh thêm. Sau đó, bão có xu hướng đổi hướng, di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, dọc theo vùng biển phía Đông của Philippines.

Bao so 1 Bao Nokaen anh 2

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. Nguồn: Windy.

"Do hiện nay Biển Đông đang chịu sự chi phối của khối không khí lạnh, nên khả năng bão Nokaen di chuyển vào Biển Đông là rất thấp. Nhiều khả năng cơn bão này sẽ suy yếu và tan dần trên vùng biển phía Đông Philippines", ông Mai Văn Khiêm nhận định.

Chuyên gia khuyến cáo các tàu thuyền hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Nokaen để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Áp thấp nhiệt đới ở Đông Philippines có thể mạnh lên thành bão

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết hiện nay (14/1), một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực phía Đông Philippines.

36:2153 hôm qua

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

https://vov.vn/xa-hoi/bao-nokaen-manh-len-nhanh-chong-ngoai-khoi-philippines-post1261629.vov

Văn Ngân/VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bão số 1 Bão Nokaen Bão Nokaen Áp thấp nhiệt đới Áp thấp Philippines Bão số 1 Biển Đông

    Đọc tiếp

    TP.HCM thong tin ve du an 15 nam chua hoan thanh hinh anh

    TP.HCM thông tin về dự án 15 năm chưa hoàn thành

    8 phút trước 06:55 16/1/2026

    0

    Dự án BOT mở rộng xa lộ Hà Nội và đoạn quốc lộ 1 từ nút giao Trạm 2 cũ đến Tân Vạn hơn 15 năm triển khai vẫn còn nhiều đoạn chưa hoàn thành, nhất là khu vực qua Bình Dương (cũ).

    Xe container chay ngun ngut tren quoc lo qua Dong Nai hinh anh

    Xe container cháy ngùn ngụt trên quốc lộ qua Đồng Nai

    18 phút trước 06:44 16/1/2026

    0

    Xe đầu kéo container khi lưu thông trên quốc lộ 51 theo hướng từ Đồng Nai đi TP.HCM, bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Rất may tài xế đã kịp đỗ xe vào lề và rời khỏi phương tiện an toàn.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý