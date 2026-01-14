Áp thấp nhiệt đới ở Đông Philippines có thể mạnh lên thành bão

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết hiện nay (14/1), một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực phía Đông Philippines.

"Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 1 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong mùa bão năm 2026. Sau đó, bão được dự báo sẽ đổi hướng, di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, dọc theo vùng biển phía Đông Philippines", ông Mai Văn Khiêm chia sẻ.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Theo ông Mai Văn Khiêm, do khu vực Biển Đông đang chịu sự chi phối của khối không khí lạnh nên cơn bão hầu như không có khả năng di chuyển vào Biển Đông của Việt Nam. Khả năng cao bão sẽ suy yếu và tan trên vùng biển phía Đông Bắc Philippines vào khoảng ngày 19–20/1. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của hệ thống thời tiết này.

Khu vực áp thấp nhiệt đới đang hoạt động. Nguồn: Windy.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, đây là thời kỳ chính đông, gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh, ảnh hưởng rõ rệt đến thời tiết trên đất liền và các vùng biển.

Trong thời gian này, khu vực Biển Đông được nhận định ít có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Theo số liệu trung bình nhiều năm, trên Biển Đông chỉ xuất hiện khoảng 0,2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong cùng thời kỳ và không có cơn nào đổ bộ vào đất liền Việt Nam.