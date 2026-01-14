Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Áp thấp nhiệt đới ở Đông Philippines có thể mạnh lên thành bão

  • Thứ tư, 14/1/2026 19:10 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết hiện nay (14/1), một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực phía Đông Philippines.

"Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 1 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong mùa bão năm 2026. Sau đó, bão được dự báo sẽ đổi hướng, di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, dọc theo vùng biển phía Đông Philippines", ông Mai Văn Khiêm chia sẻ.

Ap thap nhiet doi anh 1

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Theo ông Mai Văn Khiêm, do khu vực Biển Đông đang chịu sự chi phối của khối không khí lạnh nên cơn bão hầu như không có khả năng di chuyển vào Biển Đông của Việt Nam. Khả năng cao bão sẽ suy yếu và tan trên vùng biển phía Đông Bắc Philippines vào khoảng ngày 19–20/1. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của hệ thống thời tiết này.

Ap thap nhiet doi anh 2

Khu vực áp thấp nhiệt đới đang hoạt động. Nguồn: Windy.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, đây là thời kỳ chính đông, gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh, ảnh hưởng rõ rệt đến thời tiết trên đất liền và các vùng biển.

Trong thời gian này, khu vực Biển Đông được nhận định ít có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Theo số liệu trung bình nhiều năm, trên Biển Đông chỉ xuất hiện khoảng 0,2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong cùng thời kỳ và không có cơn nào đổ bộ vào đất liền Việt Nam.

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

https://vov.vn/xa-hoi/ap-thap-nhiet-doi-o-phia-dong-philippines-co-the-manh-len-thanh-bao-post1261365.vov

Văn Ngân/VOV

Áp thấp nhiệt đới Áp thấp Áp thấp nhiệt đới Bão Bão biển Đông Bão Philippines

    Đọc tiếp

    Phat hanh dac biet bo tem chao mung Dai hoi XIV hinh anh

    Phát hành đặc biệt bộ tem chào mừng Đại hội XIV

    21 phút trước 19:14 14/1/2026

    0

    Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý