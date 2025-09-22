Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Bao nhiêu quốc gia đã công nhận Nhà nước Palestine?

  • Thứ hai, 22/9/2025 08:37 (GMT+7)
  • 08:37 22/9/2025

Ngày 21/9, Anh, Australia, Canada và Bồ Đào Nha đồng loạt công nhận Nhà nước Palestine - động thái được xem là bước ngoặt sau gần hai năm xung đột đẫm máu giữa Israel và Hamas.

Lãnh đạo các nước Anh, Canada, Australia và nhiều quốc gia từ châu Á đến châu Âu đã công nhận Nhà nước Palestine. Ảnh: CNN

Theo AFP, ít nhất 145/193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đã công nhận Nhà nước Palestine. Con số này chưa tính 3 quốc gia châu Phi chưa xác nhận chính thức.

Trong danh sách mới có Anh và Canada - hai nước G7 đầu tiên đi bước này - cùng với Australia và Bồ Đào Nha. Pháp, Bỉ, Luxembourg, Malta dự kiến cũng sẽ công nhận Palestine tại hội nghị về “tương lai giải pháp hai nhà nước” do Pháp và Saudi Arabia đồng chủ trì ở trụ sở Liên hợp quốc (New York) ngày 22/9.

Nga, toàn bộ thế giới Ả Rập, gần như toàn bộ châu Phi, Mỹ Latin và phần lớn châu Á, trong đó có Ấn Độ, Trung Quốc, đã công nhận Nhà nước Palestine.

Algeria là nước đầu tiên làm việc này ngay sau tuyên bố thành lập của PLO ngày 15/11/1988. Chỉ vài tuần sau, hàng chục nước khác tiếp bước. Từ cuối 2010 - đầu 2011, một làn sóng công nhận mới lại diễn ra. Gần đây, chiến sự ở Gaza thúc đẩy thêm 13 quốc gia nữa ra quyết định tương tự.

Khoảng 45 nước, trong đó có Israel, Mỹ và các đồng minh thân cận, vẫn từ chối công nhận Nhà nước Palestine. Chính quyền Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kiên quyết bác bỏ ý tưởng về một nhà nước Palestine độc lập.

Ở châu Á có Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, ở châu Phi có Cameroon, ở Mỹ Latin có Panama và phần lớn các quốc gia châu Đại Dương cũng thuộc nhóm chưa công nhận Nhà nước Palestine.

Nha nuoc Palestine anh 1

Ngoại trưởng Bồ Đào Nha Paulo Rangel tuyên bố chính phủ Bồ Đào Nha công nhận Nhà nước Palestine vào ngày 21/9. Đây là quốc gia mới nhất công nhận. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, châu Âu là “điểm nóng” chia rẽ sâu nhất: trước giữa thập niên 2010, ngoại trừ Thổ Nhĩ Kỳ, các nước công nhận Palestine chủ yếu thuộc khối Xô viết cũ. Tây Âu và Bắc Âu khi đó gần như đồng thuận không công nhận, ngoại trừ Thụy Điển - nước đi đầu trong khối công nhận Palestine từ năm 2014.

Dẫu vậy, cuộc chiến Gaza đã làm thay đổi cán cân: Na Uy, Tây Ban Nha, Ireland, Slovenia công nhận Palestine vào năm 2024; tiếp đến Anh và Bồ Đào Nha. Italy và Đức khẳng định chưa có kế hoạch tương tự.

Giáo sư Romain Le Boeuf thuộc ĐH Aix-Marseille (Pháp) nhận định: "Việc công nhận Palestine là 'một trong những vấn đề phức tạp nhất của luật quốc tế, nằm giữa chính trị và pháp lý'".

Ông giải thích rằng các quốc gia có toàn quyền tự quyết thời điểm và hình thức công nhận, có thể công khai hoặc ngầm, không cần đăng ký chính thức ở bất kỳ cơ quan quốc tế nào.

“Xét về biểu tượng, đây là bước ngoặt thay đổi cuộc chơi. Khi công nhận Palestine, các nước đã đặt Palestine và Israel ở vị thế ngang bằng về cách đối xử theo luật quốc tế”, Giáo sư Philippe Sands cũng từng khẳng định trên New York Times.

Nhà nước Palestine được Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) do ông Yasser Arafat lãnh đạo đơn phương tuyên bố thành lập năm 1988. Hiện vùng lãnh thổ mà Palestine tuyên bố chủ quyền gồm Bờ Tây - đang bị Israel kiểm soát - và Dải Gaza bị tàn phá nặng nề sau các đợt không kích.

Ba cường quốc công nhận Nhà nước Palestine: Thực tế phũ phàng

Việc Anh, Australia và Canada công nhận Nhà nước Palestine giúp thổi luồng sinh khí mới vào một giải pháp đang dần lụi tàn: Hai nhà nước Israel và Palestine tồn tại song song.

42:2538 hôm qua

Israel tiếp tục tấn công dữ dội vào Gaza

Bất chấp phản đối và quan ngại của dư luận trong nước cũng như quốc tế, hôm qua, quân đội Israel tiếp tục tấn công dữ dội vào thành phố Gaza, gây thêm nhiều thương vong nặng nề cho người Palestine.

08:14 21/9/2025

Mỹ từ chối cấp thị thực cho quan chức Palestine dự họp LHQ

Văn phòng của Tổng thống Chính quyền Palestine bày tỏ ngạc nhiên trước quyết định từ chối cấp thị thực của Mỹ và cho rằng hành động này vi phạm "thỏa thuận trụ sở" giữa Mỹ và Liên Hợp Quốc.

07:21 31/8/2025

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

Phương Linh

Nhà nước Palestine Israel Palestine Trung Quốc Hàn Quốc Nhật Bản Mỹ Singapore Australia Liên Hợp Quốc Trung Đông Đức Canada Anh Canada Australia Bồ Đào Nha Israel xung đột Gaza

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Palestine

    Palestine
    • Diện tích: 6.220 km2
    • Thủ đô (theo Hiến pháp): Đông Jerusalem
    • Trung tâm hành chính: Ramallah
    • Dân số: 4.790.705 người (năm 2016)

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Hàn Quốc

    Hàn Quốc
    • Thủ đô: Seoul
    • Diện tích: 100.300 km2
    • Dân số: 51,47 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.530 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: won
    • Mã điện thoại: +82
    • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn

  • Nhật Bản

    Nhật Bản
    • Thủ đô: Tokyo
    • Diện tích: 377.972,75 km2
    • Dân số: 126,79 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 4.872 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Yen
    • Mã điện thoại: +81
    • Ngôn ngữ: Tiếng Nhật

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Singapore

    Singapore
    • Thủ đô: Singapore
    • Diện tích: 721,5 km²
    • Dân số: 5,61 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 323,91 tỷ USD
    • Đơn vị tiền tệ: Đôla Singapore
    • Mã điện thoại: +65
    • Ngôn ngữ: Anh, Mã Lai, Quan thoại, Tamil

  • Australia

    Australia
    • Thủ đô: Canberra
    • Diện tích: 7.741.200 km²
    • Dân số: 24,6 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.323 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Đôla Úc
    • Mã điện thoại: +61
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Đức

    Đức
    • Thủ đô: Berlin
    • Diện tích: 357.400 km2
    • Dân số: 82,7 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 3.677 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +49
    • Ngôn ngữ: Tiếng Đức

  • Canada

    Canada
    • Thủ đô: Ottawa
    • Diện tích: 9.984.700 km2
    • Dân số: 36,71 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.653 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Đô la Canada
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh và tiếng Pháp

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý