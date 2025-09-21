Israel tiếp tục tấn công dữ dội vào Gaza

Bất chấp phản đối và quan ngại của dư luận trong nước cũng như quốc tế, hôm qua, quân đội Israel tiếp tục tấn công dữ dội vào thành phố Gaza, gây thêm nhiều thương vong nặng nề cho người Palestine.

Hiện trường một cuộc không kích của Israel vào Dải Gaza. Ảnh: IRNA.

Cơ quan Y tế Gaza cho biết, các cuộc tấn công của quân đội Israel vào thành phố Gaza và các vùng phụ cận trong ngày 20/9 khiến ít nhất 60 người chết, hơn 200 người bị thương.

Trong đó, cuộc không kích vào một ngôi nhà ở khu vực al-Tuffah, phía Đông thành phố Gaza, khiến 9 người trong cùng một gia đình thiệt mạng, trong đó có một trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi.

Còn theo truyền thông Palestine và khu vực, chiến dịch tấn công tăng cường của quân đội Israel khiến hàng nghìn người Palestine tiếp tục phải tháo chạy khỏi thành phố Gaza.

Một số nguồn tin ước tính, tổng số người Palestine rời khỏi thành phố lớn nhất dải Gaza đã lên tới 450.000 người, chiếm gần một nửa dân số thành phố Gaza và gần bằng con số 480.000 người theo công bố của quân đội Israel.

Tuy nhiên, Phong trào Hamas hôm qua khẳng định mới chỉ có khoảng 300.000 cư dân rời khỏi thành phố Gaza, trong khi vẫn còn khoảng 900.000 người tiếp tục ở lại trong đô thị này.

Cùng ngày, Hamas đã đăng ảnh chân dung 47 con tin người Israel mà nhóm này đang giam giữ tại dải Gaza, cảnh báo đây có thể là những hình ảnh cuối cùng về các con tin, nếu Israel tiếp tục chiến dịch tấn công chiếm giữ thành phố Gaza.

Số phận của các con tin trong bối cảnh quân đội Israel tiếp tục tấn công vào thành phố Gaza, cũng là mối lo ngại mà hàng nghìn người Israel bày tỏ trong cuộc biểu tình quy mô lớn tổ chức bên ngoài tư dinh của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở Jerusalem tối qua.

Đám đông người biểu tình, trong đó có thân nhân của các con tin, tiếp tục hô vang các khẩu hiệu kêu gọi Chính phủ Israel tiến tới thỏa thuận trao đổi con tin với Hamas, thay vì đẩy mạnh chiến dịch quân sự tại dải Gaza khiến tính mạng của các con tin bị đe dọa.

Trong một diễn biến đáng chú ý liên quan, kênh số 12 của Israel hôm qua đưa tin giới chức Qatar đã yêu cầu Israel phải đưa ra lời xin lỗi công khai về cuộc tập kích vào thủ đô Doha của Qatar ngày 9/9 vừa qua, như điều kiện để quốc gia Ả Rập Vùng Vịnh nối lại vai trò trung gian ngừng bắn tại Gaza.

Trước đó, Qatar đã lên án gay gắt, đồng thời cảnh báo cuộc tập kích của Israel vào các lãnh đạo Hamas ở Doha ngày 9/9, gây tổn hại nghiêm trọng đến các nỗ lực trung gian tìm kiếm lệnh ngừng bắn mới giữa Israel và Hamas.