Mỹ từ chối cấp thị thực cho quan chức Palestine dự họp LHQ

Văn phòng của Tổng thống Chính quyền Palestine bày tỏ ngạc nhiên trước quyết định từ chối cấp thị thực của Mỹ và cho rằng hành động này vi phạm "thỏa thuận trụ sở" giữa Mỹ và Liên Hợp Quốc.

Toàn cảnh một phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York (Mỹ). Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 29/8, Mỹ thông báo sẽ không cho phép Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas đến New York vào tháng 9 để tham dự cuộc họp của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc với các nhà lãnh đạo thế giới, nơi một số đồng minh của Mỹ chuẩn bị công nhận Palestine là một nhà nước độc lập.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Abbas và khoảng 80 người Palestine khác sẽ chịu tác động của quyết định từ chối và thu hồi thị thực nói trên. Tuy nhiên, phái bộ của Palestine tại Liên Hợp Quốc không bị áp các hạn chế này.

Giải thích cho việc đưa ra quyết định này, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: "Tổ chức Giải phóng Palestine và Chính quyền Palestine phải chịu trách nhiệm vì không tuân thủ các cam kết và làm suy yếu triển vọng hòa bình."

Trước đó, ông Abbas đã lên kế hoạch tham dự kỳ họp cấp cao thường niên của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, đồng thời sẽ tham dự một cuộc gặp thượng đỉnh bên lề sự kiện trong bối cảnh đã có một số nước phương Tây như Anh, Pháp, Australia và Canada cam kết chính thức công nhận Nhà nước Palestine.

Văn phòng của ông Abbas bày tỏ ngạc nhiên trước quyết định từ chối cấp thị thực của Mỹ và cho rằng hành động này vi phạm "thỏa thuận trụ sở" giữa Mỹ và Liên Hợp Quốc.

Theo "thỏa thuận trụ sở Liên hợp quốc" năm 1947, Mỹ được yêu cầu cho phép các nhà ngoại giao nước ngoài tiếp cận trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York. Tuy nhiên, Washington cũng có thể từ chối cấp thị thực vì lý do an ninh, chủ nghĩa cực đoan và chính sách đối ngoại.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Tổng thống Abbas, ông Nabil Abu Rudeineh, kêu gọi Washington xem xét lại quyết định của mình.

"Chúng tôi kêu gọi chính quyền Mỹ đảo ngược quyết định trên vì điều đó trái với luật pháp quốc tế, cụ thể là Hiệp định Trụ sở giữa Liên Hợp Quốc và Mỹ, trong đó cấm ngăn cản việc tiếp cận của bất kỳ phái đoàn nào," ông nói.

Một số ngoại trưởng châu Âu đến dự cuộc họp của Liên minh châu Âu (EU) tại Copenhagen (Đan Mạch) cũng chỉ trích quyết định của Washington.

Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot khẳng định Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc "không thể bị áp đặt bất kỳ hạn chế nào về quyền tiếp cận."

Ngoại trưởng Ireland, ông Simon Harris, kêu gọi EU phản đối quyết định của Mỹ "bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể."

Trong khi đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thống Abbas để bày tỏ sự ủng hộ của Madrid và coi quyết định từ chối cấp thị thực cho ông Abbas là hành động "bất công".

Trên mạng xã hội X, ông Sanchez viết: "Palestine có quyền lên tiếng tại Liên Hợp Quốc và mọi diễn đàn quốc tế."

Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc, ông Stephane Dujarric, thông báo tổ chức này sẽ thảo luận về vấn đề thị thực của phái đoàn Palestine với Bộ Ngoại giao Mỹ.