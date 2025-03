Báo Nhân Dân công bố các quyết định về công tác cán bộ

Hội nghị đã lần lượt công bố quyết định về công tác cán bộ đối với các đồng chí, bao gồm:

Điều động đồng chí Ngô Việt Anh, Phó trưởng Ban Nhân Dân điện tử, về Trung tâm Phát triển truyền thông; đồng thời giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm kể từ ngày 1/3/2025.

Tiếp nhận đồng chí Đặng Ngọc Hiếu, Trưởng Ban Chuyên đề Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam giữ chức Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng kể từ ngày 1/3/2025.

Tiếp nhận đồng chí Đặng Phạm Hải, Giám đốc Trung tâm truyền hình Internet Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Đặng Phạm Hải được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển truyền thông từ ngày 1/3/2025.

Tiếp nhận đồng chí Vũ Khắc Kiên, Trưởng Ban Tiếng nước ngoài về Ban Chính trị ngoại giao; đồng thời giữ chức vụ Phó Trưởng Ban kể từ ngày 1/3/2025.

Tiếp nhận đồng chí Nguyễn Văn Tĩnh, Phó Trưởng Ban Tài chính kế toán Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Văn Tĩnh giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển truyền thông từ ngày 1/3.

Hội nghị cũng công bố quyết định bổ nhiệm lại viên chức. Theo đó, đồng chí Đặng Minh Nhật giữ chức Phó Trưởng Ban Kế hoạch tài chính; đồng chí Doãn Thị Phương Thanh là Phó Trưởng phòng Tài chính, Ban Kế hoạch tài chính.

Thay mặt các đồng chí nhận quyết định, đồng chí Ngô Việt Anh, Giám đốc Trung tâm Phát triển truyền thông trân trọng cám ơn tập thể lãnh đạo Báo Nhân Dân đã tin tưởng giao nhiệm vụ. Đồng chí cũng mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, định hướng từ lãnh đạo Báo Nhân Dân để hoàn thành tốt công việc, góp phần vào sự phát triển chung của Báo Nhân Dân.

Phát biểu trao nhiệm vụ cho các đồng chí lãnh đạo các ban, đơn vị..., đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, đề nghị các đồng chí tiếp tục đoàn kết, phát huy năng lực, sở trường để đưa Báo Nhân Dân phát triển, xứng đáng với vị thế cơ quan báo chí lớn nhất, hiệu quả nhất trong hệ thống báo chí Cách mạng Việt Nam.

