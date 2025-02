Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Thọ xin nghỉ hưu sớm

Sáng 20/2, Tỉnh ủy Phú Thọ cho biết, để tạo thuận lợi cho tỉnh trong việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nhiều lãnh đạo tỉnh Phú Thọ xin nghỉ hưu trước thời hạn.

Ngoài ông Hải, các ông, bà: Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở GD-ĐT; Phạm Thị Kim Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và 5 lãnh đạo các sở, ngành trong diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Thọ quản lý xin nghỉ hưu sớm.

8 cá nhân cũng được Tỉnh ủy Phú Thọ tặng bằng khen vì đã tiên phong, gương mẫu trong thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Quá trình thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Tỉnh uỷ Phú Thọ quyết định thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng bộ UBND tỉnh và hợp nhất Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Theo các quyết định trên, ông Phùng Khánh Tài, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh; ông Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Bí thư Đảng uỷ UBND tỉnh; Ông Vi Mạnh Hùng, Trưởng ban Tuyên Giáo Tỉnh uỷ làm Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.