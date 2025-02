10 cán bộ lãnh đạo Bình Phước nghỉ hưu trước tuổi được hỗ trợ như nào?

Ngày 19/2, đại diện UBND tỉnh Bình Phước cho biết, thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, địa phương đã triển khai theo đúng tiến độ. Có nhiều lãnh đạo cấp sở tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi, đã tạo thuận lợi trong công tác bố trí nhân sự.

Trong số các cán bộ cấp lãnh đạo sở xin nghỉ hưu trước tuổi có ông Võ Tất Dũng (sinh năm 1967), Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước. Theo quy định về độ tuổi nghỉ hưu, ông Dũng còn tới 4 năm.

Ngoài ra, các ông, bà khác cũng nộp đơn xin nghỉ hưu trước tuổi gồm: ông Lê Văn Mãi (1964), Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; ông Nguyễn Lương Nhân (1967), Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh; ông Phạm Văn Liêm (1966), Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Nguyễn Quang Hòa (1965), Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Bình Phước. Ông Phạm Quang Hà (1966), Trưởng Ban Thi đua khen thưởng, Sở Nội vụ; bà Đinh Thị Thu Hương (1971), Chánh Thanh tra, Sở Nội vụ; ông Nguyễn Minh Cư (1967), Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin, UBND thành phố Đồng Xoài; ông Nguyễn Công Thuận (1969), Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai (Sở Tài nguyên và Môi trường); ông Phạm Ngọc Hoàn (1969), Phó trưởng Phòng Nội vụ, UBND thành phố Đồng Xoài.

Tổng kinh phí để thực hiện tinh giản biên chế cho các cán bộ lãnh đạo trên hơn 13,8 tỷ đồng . Trong đó, người hưởng cao nhất là ông Nguyễn Lương Nhân hơn 1,9 tỷ đồng ; tiếp đến là ông Nguyễn Minh Cư hơn 1,7 tỷ đồng ; ông Võ Tất Dũng và ông Nguyễn Công Thuận cùng hơn 1,6 tỷ đồng ; còn lại từ hơn 1 tỷ đến hơn 1,3 tỷ đồng . Thấp nhất là ông Lê Văn Mãi với hơn 326 triệu đồng, do gần đến tuổi về hưu.

