Câu thơ khi nghỉ trước tuổi của Đại tá Công an tỉnh Lạng Sơn

13 lãnh đạo cấp phòng (6 trưởng phòng và 7 phó trưởng phòng) Công an tỉnh Lạng Sơn xin nghỉ hưu trước tuổi.

Ngày 20/2, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ công bố quyết định nghỉ hưu trước tuổi đối với 13 cán bộ là lãnh đạo cấp trưởng, phó trưởng phòng thuộc Công an tỉnh.

Đại tá Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn.

Tại lễ công bố, Đại tá Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, đã trao quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 13 cán bộ này.

Phát biểu tại lễ công bố quyết định, Đại tá Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, đánh giá cao sự tiên phong, gương mẫu của các lãnh đạo cấp phòng tự nguyện về hưu trước tuổi. Đây là hành động có ý nghĩa quan trọng, là sự nêu gương của các lãnh đạo, chỉ huy trong Công an tỉnh Lạng Sơn khi thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy các cấp, các ngành.

Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị các cán bộ đã có quyết định nghỉ hưu trước tuổi tiếp tục theo dõi, hỗ trợ trong cấp ủy, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các mặt công tác, nhất là trong thời điểm sắp xếp tổ chức bộ máy đang triển khai; tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, tâm huyết cho ngành công an nói chung và Công an tỉnh Lạng Sơn nói riêng.

Thay mặt các cán bộ nhận quyết định, Đại tá Nguyễn Trung Thành, Trưởng phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Lạng Sơn, chia sẻ mỗi cá nhân nhận thức rõ trách nhiệm của mình khi thực hiện chủ trương lớn của Đảng và lực lượng công an trong việc sắp xếp, tổ chức bộ máy.

Đại tá Nguyễn Trung Thành, Trưởng phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Lạng Sơn, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Thơ.

Đại tá Nguyễn Trung Thành xúc động, chia sẻ 4 câu thơ gửi tặng Công an tỉnh Lạng Sơn:

"Công an Xứ Lạng - thật vẻ vang Nghiệp vụ tinh thông, luật vững vàng Học tập Bác Hồ - nêu gương sáng Đất nước hùng cường - sử sang trang"