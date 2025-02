Giám đốc sở đầu tiên ở Đắk Nông xin nghỉ hưu trước tuổi

Đà Nẵng giải thể công an quận, huyện từ ngày 1/3

0 1

Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định giải thể công an quận, huyện tại TP Đà Nẵng từ ngày 1/3. Trước mắt toàn bộ chức năng, nhiệm vụ của công an cấp huyện sẽ chuyển giao về Công an TP tiếp nhận, giải quyết.