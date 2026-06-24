Bảo Ngọc xin lỗi vụ trúng tuyển Đại học Columbia

Trưa 24/6, Hoa hậu Bảo Ngọc tiếp tục lên tiếng về việc trúng tuyển Đại học Columbia gây tranh luận những ngày qua.

Trong thông cáo, Bảo Ngọc khẳng định việc được nhận vào chương trình Thạc sĩ Environmental Science and Policy thuộc School of International and Public Affairs (SIPA), Đại học Columbia là thông tin chính xác. Toàn bộ quá trình ứng tuyển, xét tuyển và các thông tin học vụ liên quan đều được thực hiện theo đúng quy trình chính thức của nhà trường.

Theo Bảo Ngọc, trong thư tuyển sinh ban đầu dành cho kỳ nhập học hè 2026, cô nhận được khoản hỗ trợ tài chính trị giá 15.000 USD theo chính sách xét duyệt của chương trình ở hiện tại.

Tuy nhiên, do kế hoạch tham gia Miss World 2026 đã được chuẩn bị từ trước, Bảo Ngọc chủ động đề nghị xin điều chỉnh thời điểm nhập học sang năm 2027 và được phía nhà trường chấp thuận. Điều này đồng nghĩa các điều kiện hỗ trợ tài chính ghi nhận tại thời điểm nhập học năm 2026 sẽ được nhà trường xem xét lại khi Bảo Ngọc nhập học.

“Phải thành thật trong quá trình đăng tải thư thông báo, admin quản lý fanpage của Bảo Ngọc đã sử dụng AI để hỗ trợ xử lý hình ảnh nhằm bảo mật thông tin.

Trong quá trình admin xử lý hình ảnh, công cụ AI đã tự động tái tạo sai một số ký tự trên văn bản. Việc này dẫn đến một số chi tiết hiển thị trên hình ảnh đăng tải không phản ánh nguyên trạng văn bản gốc, trong đó có chi tiết liên quan đến dòng thông tin ‘ho tuition’", Bảo Ngọc chia sẻ.

Bảo Ngọc giải thích quản lý fanpage đã chỉnh sửa thư mời nhập học bằng AI dẫn đến sự sai lệch thông tin. Ảnh: FBNV.

Hoa hậu nói thêm: "Đây là một lỗi kỹ thuật phát sinh trong quá trình xử lý hình ảnh, một rủi ro mà người quản lý fanpage không lường trước, thiếu kỹ lưỡng trong việc đối chiếu tài liệu gốc trước khi công khai. Bảo Ngọc xin khẳng định không có bất kỳ cá nhân nào chủ động chỉnh sửa nội dung thư tuyển sinh với mục đích thay đổi thông tin, làm sai lệch kết quả tuyển sinh hay tạo ra hình ảnh khác với nội dung thật của văn bản nhà trường đã gửi”.

Về thông tin liên quan đến số tiền học bổng, Bảo Ngọc bày tỏ việc lựa chọn không hiển thị đầy đủ phần thông tin về khoản hỗ trợ tài chính trong bài đăng ban đầu hoàn toàn không xuất phát từ mong muốn tạo ra cách hiểu cô nhận được học bổng toàn phần, được miễn toàn bộ học phí hay nhận giá trị hỗ trợ lớn hơn thực tế.

Lý do Bảo Ngọc lựa chọn chưa công bố đầy đủ phần thông tin này bởi khoản hỗ trợ tài chính 15.000 USD chỉ gắn với kỳ nhập học năm 2026. Khoản hỗ trợ sẽ được phía nhà trường xem xét lại, không còn là điều kiện chắc chắn khi thời điểm nhập học được chuyển sang năm 2027.

“Sau khi phát hiện sai sót, Bảo Ngọc đã ngay lập tức kiểm tra lại toàn bộ thông tin liên quan và chủ động gỡ bỏ nội dung để tránh tiếp tục tạo ra những hiểu lầm không đáng có. Là người trực tiếp chia sẻ thông tin tới công chúng, Bảo Ngọc xin nhận trách nhiệm về sự sơ suất này và thành thật xin lỗi khán giả đã quan tâm, góp ý”, người đẹp cho biết thêm.

Trước đó, Hoa hậu Bảo Ngọc chia sẻ trên mạng xã hội thông báo trúng tuyển chương trình thạc sĩ ngành Khoa học và Chính sách Môi trường tại Trường Quan hệ Quốc tế và Công vụ (SIPA), Đại học Columbia (Mỹ).

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Tuy nhiên, một số người phát hiện bức thư trúng tuyển được Bảo Ngọc đăng tải có nhiều chi tiết bất thường. Cụ thể, cụm từ "no tuition" (miễn học phí) bị viết thành "ho tuition"; tên Giám đốc chương trình là Tiến sĩ Steven Cohen cũng bị hiển thị thành "Steve Cohen". Nhiều ý kiến cho rằng đây là những lỗi hiếm khi xuất hiện trong văn bản chính thức của một trường đại học danh tiếng.

Ngoài ra, nội dung bức thư cũng bị cho là thiếu nhất quán. Phần đầu ghi người nhận được mời nhập học chương trình Thạc sĩ Hành chính công chuyên ngành Khoa học và Chính sách Môi trường, nhưng ở cuối thư lại đề cập đến việc người học sẽ được đào tạo chuyên sâu về chính sách kinh tế.

Sau đó, Bảo Ngọc cập nhật lại bài đăng, thay thế bằng hình ảnh thư mời khác, trong đó bổ sung thông tin cô nhận học bổng trị giá 15.000 USD .

Đến trưa 23/6, Hoa hậu Bảo Ngọc lên tiếng phản hồi trước những nghi vấn liên quan đến thư trúng tuyển. Cô khẳng định văn bản được chia sẻ là thư mời nhập học do Đại học Columbia cấp và các thông tin về trường, chương trình đào tạo cũng như kết quả tuyển sinh không bị thay đổi so với tài liệu gốc.

Người đẹp cho biết trong quá trình chuẩn bị hình ảnh để đăng tải công khai, ê-kíp đã che một số thông tin cá nhân và dữ liệu cần bảo mật nhằm đảm bảo quyền riêng tư. Theo Bảo Ngọc, chính cách xử lý hình ảnh này đã dẫn đến những hiểu lầm và băn khoăn từ phía công chúng.