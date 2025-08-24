Bảo Ngọc nói về kế hoạch có con với Đạt G

Bảo Ngọc và Đạt G tổ chức lễ cưới giữa năm 2025 sau nhiều năm đồng hành. Mới đây, Bảo Ngọc thu hút sự chú ý khi tiết lộ dự định có thêm con.

2025 đánh dấu cột mốc quan trọng trong mối quan hệ giữa Bảo Ngọc và Đạt G, khi cặp đôi tổ chức lễ cưới sau khoảng thời gian yêu nhau nhiều biến động.

Từ khi về chung một nhà, Bảo Ngọc và Đạt G thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường ngọt ngào, nhận nhiều sự quan tâm từ khán giả. Hiện tại, cặp đôi cùng nhau chăm sóc hai con riêng của Bảo Ngọc. Tuy nhiên, không ít khán giả vẫn tò mò thời điểm bộ đôi có con chung.

Mới đây, trên trang cá nhân, Bảo Ngọc hiếm hoi chia sẻ về kế hoạch sinh con cùng Đạt G. Cụ thể, khi một khán giả để lại bình luận: “Năm nay đẻ thêm bé trai thì quá tuyệt vời”, cô liền đáp: “Dạ năm sau nữa nha”.

Đạt G và Bảo Ngọc tổ chức lễ cưới vào tháng 7/2025. Ảnh: @cindylu.

Cách đó không lâu, trong một talk show, khi được hỏi về kế hoạch có con chung, Đạt G nói khi nào hai bé Gà, Cún học hết cấp 1, cả hai mới đủ tự tin để đón thêm thành viên mới.

Tháng 5/2021, Bảo Ngọc và rapper Đạt G công khai tình cảm, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Mối quan hệ của họ từng gây nhiều tranh luận do hoàn cảnh riêng của mỗi người, song Bảo Ngọc khẳng định cả hai đến với nhau khi đều độc thân.

Đến tháng 12/2021, cặp đôi thông báo chia tay. Tuy nhiên, họ vẫn giữ liên lạc và duy trì sự gắn bó.

Cuối năm 2023, cả hai chính thức tái hợp, tiếp tục xây dựng tổ ấm chung. Kể từ đó, Bảo Ngọc và Đạt G thường đồng hành với nhau trong các hoạt động hoặc cùng hai con đi du lịch. Họ cũng nhiều lần đăng ảnh chung và tương tác trên mạng xã hội. Đạt G rất thân thiết và được hai con riêng của Bảo Ngọc yêu quý.

Ngày 30/4, Đạt G cầu hôn Bảo Ngọc và đến tháng 7 cùng năm, cả hai tổ chức hôn lễ tại TP. HCM.