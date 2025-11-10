Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Bão Kalmaegi 'thổi bay' hơn 172 tỷ đồng của người dân thủ phủ tôm hùm

  • Thứ hai, 10/11/2025 16:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chỉ sau một đêm bão số 13 (Kalmaegi) quét qua, người dân “thủ phủ” nuôi tôm hùm đã gánh thiệt hại hơn 172 tỷ đồng – con số chiếm phần lớn tổng thiệt hại trên toàn phường Sông Cầu.

Ngày 10/11, ông Võ Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND phường Sông Cầu (Đắk Lắk), cho biết chính quyền và lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả sau bão Kalmaegi. Cơn bão đi qua để lại tổn thất nặng nề, đặc biệt đối với ngành nuôi trồng thủy sản - nguồn sinh kế chủ lực của địa phương.

Bao so 13 Bao Kalmaegi anh 1

Tàu thuyền bị đánh hỏng sau bão số 13.

Theo thống kê, phường Sông Cầu có gần 93.000 lồng bè của khoảng 2.000 hộ nuôi. Tổng thiệt hại về thủy sản tính đến 10h ngày 10/11 ước gần 172,5 tỷ đồng.

Trong đó, 164 ha ao đìa và hồ nuôi bị hư hỏng hơn 24 tỷ đồng; gần 74.700 m² lồng bè bị cuốn trôi hoặc phá hủy gây thiệt hại khoảng 133 tỷ đồng; phương tiện khai thác và ngư cụ bị hư hỏng khoảng 15 tỷ đồng.

Hàng trăm hộ nuôi tôm hùm xanh và các loại thủy sản khác rơi vào cảnh trắng tay, nhiều gia đình còn gánh nợ ngân hàng. Bà Nguyễn Thị Sáu, ở thôn Phú Mỹ (phường Sông Cầu) chưa hết bàng hoàng nhìn lồng nuôi tan tác. Hơn 120 lồng tôm hùm xanh với hơn 2.000 con thương phẩm, phần bị cuốn trôi, phần rách lưới khiến tôm thất thoát, coi như mất trắng.

Bao so 13 Bao Kalmaegi anh 2

Người dân nuôi trồng thuỷ sản thiệt hại nặng sau khi cơn bão số 13 quét qua.

Bà nghẹn giọng cho biết lẽ ra trung tuần tháng 11 này gia đình sẽ xuất bán, tất toán khoản vay ngân hàng 1,5 tỷ đồng, nhưng bão ập đến đã cuốn đi tất cả. “Thiệt hại chưa thể thống kê hết, nhưng gia đình dự tính mất phân nửa số tôm. Chỉ còn 5-7 ngày nữa là xuất bán để trả nợ ngân hàng, giờ thì hết rồi. Chúng tôi chỉ mong ngân hàng giãn nợ, giảm lãi để có thể tái đầu tư, từng bước gượng dậy”, bà Sáu âu lo.

Ngay sau bão, UBND phường đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa lồng bè, trục vớt tàu thuyền, phân phát cứu trợ và bố trí nơi ở tạm cho các hộ bị sập, tốc mái. Chính quyền địa phương kiến nghị các ngân hàng khoanh nợ, giãn nợ, giảm lãi suất và hỗ trợ nguồn vốn mới để người dân sớm khôi phục sản xuất.

Bão Fung-Wong không đổi hướng

Dự báo đến 7h ngày 11/11, bão số 14 trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với sức gió cấp 13, giật cấp 16; bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ từ 10-15 km/h.

8 giờ trước

Cơn bão khổng lồ Fung-Wong vào Biển Đông

Sáng sớm nay (10/11), bão Fung-Wong đã đi vào vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 14 trong năm nay.

9 giờ trước

Bão Fung-Wong giảm cấp, vào biển Đông và trở thành bão số 14

Sáng sớm nay (10/11), bão Fung-Wong đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 14 trong năm 2025. Khi đi vào Biển Đông, bão đã giảm 2 cấp.

11 giờ trước

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

https://tienphong.vn/bao-so-13-thoi-bay-hon-172-ty-dong-cua-nguoi-dan-thu-phu-tom-hum-post1794967.tpo

Huỳnh Thủy/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bão số 13 Bão Kalmaegi Bão Kalmaegi Bão số 13 Biển Đông Áp thấp nhiệt đới Bão

    Đọc tiếp

    Bao Fung-Wong doi huong hinh anh

    Bão Fung-Wong đổi hướng

    2 giờ trước 16:06 10/11/2025

    0

    Hồi 13h ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý