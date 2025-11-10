Bão Fung-Wong không đổi hướng

Dự báo đến 7h ngày 11/11, bão số 14 trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với sức gió cấp 13, giật cấp 16; bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ từ 10-15 km/h.

Hình ảnh vị trí và đường đi của bão số 14 lúc 7h sáng 10/11. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Bão số 14 không thay đổi về hướng di chuyển và cường độ, gây gió mạnh trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7h ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/h), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h.

Dự báo, đến 7h ngày 11/11, bão số 14 trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với sức gió cấp 13, giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ từ 10 tới 15 km/h.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Tiếp đến 7 giờ ngày 12/11, bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông với sức gió cấp 13, giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ từ 10-15 km/h.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Sau đó, đến 7h ngày 13/11, bão trên vùng ven biển phía Đông Bắc khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc) và suy yếu dần.

Bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 15-20 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Do tác động của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-8 m, vùng gần tâm bão 8-10 m. Biển động dữ dội.

Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.