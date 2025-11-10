Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Bão Fung-Wong không đổi hướng

  • Thứ hai, 10/11/2025 09:53 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Dự báo đến 7h ngày 11/11, bão số 14 trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với sức gió cấp 13, giật cấp 16; bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ từ 10-15 km/h.

Bao Fung-Wong Bao 14 anh 1

Hình ảnh vị trí và đường đi của bão số 14 lúc 7h sáng 10/11. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Bão số 14 không thay đổi về hướng di chuyển và cường độ, gây gió mạnh trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7h ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/h), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h.

Dự báo, đến 7h ngày 11/11, bão số 14 trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với sức gió cấp 13, giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ từ 10 tới 15 km/h.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Tiếp đến 7 giờ ngày 12/11, bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông với sức gió cấp 13, giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ từ 10-15 km/h.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Sau đó, đến 7h ngày 13/11, bão trên vùng ven biển phía Đông Bắc khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc) và suy yếu dần.

Bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 15-20 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Do tác động của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-8 m, vùng gần tâm bão 8-10 m. Biển động dữ dội.

Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cơn bão khổng lồ Fung-Wong vào Biển Đông

Sáng sớm nay (10/11), bão Fung-Wong đã đi vào vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 14 trong năm nay.

1 giờ trước

Bão Fung-Wong giảm cấp, vào biển Đông và trở thành bão số 14

Sáng sớm nay (10/11), bão Fung-Wong đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 14 trong năm 2025. Khi đi vào Biển Đông, bão đã giảm 2 cấp.

4 giờ trước

Thực hư clip 6 triệu view ‘tôn bay cắt đứt cây dừa’

Một tài khoản mạng xã hội đăng video cho rằng trong bão số 13 ở Đắk Lắk đã xảy ra vụ tôn bay cắt đứt ngang cây dừa. Clip thu hút gần 6 triệu view và đang gây tranh cãi.

14 giờ trước

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

https://www.vietnamplus.vn/bao-so-14-khong-doi-huong-di-chuyen-gay-gio-manh-tren-khu-vuc-bac-bien-dong-post1076018.vnp

Thắng Trung/Vietnam+

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bão Fung-Wong Bão 14 Bão Fung-Wong Bão Phượng hoàng Bão số 14 Bão Biển Đông

    Đọc tiếp

    Sang nay, Quoc hoi hop rieng ve cong tac nhan su hinh anh

    Sáng nay, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự

    4 giờ trước 06:37 10/11/2025

    0

    Sáng nay, Quốc hội sẽ làm việc về công tác nhân sự. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại hội trường về hai dự thảo luật thuộc lĩnh vực y tế là Luật Dân số và Luật Phòng bệnh.

    Mien Bac sap don thoi tiet dep keo dai hinh anh

    Miền Bắc sắp đón thời tiết đẹp kéo dài

    4 giờ trước 06:35 10/11/2025

    0

    Dự báo từ trưa chiều nay (10/11), miền Bắc hửng nắng. Từ ngày mai (11/11) đến hết tuần này, miền Bắc duy trì thời tiết ít mưa, trời se lạnh vào đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý