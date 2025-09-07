Báo hiếu không hẹn mùa, mà chỉ có thể bắt đầu từ hôm nay

Những vết nhăn trên gương mặt mẹ, dáng đi chậm rãi của cha, tất cả đều thì thầm một sự thật giản đơn: thời gian chẳng chờ đợi bất cứ ai. Mùa Vu Lan trở thành dịp nhắc nhở: hãy yêu thương, chăm sóc cha mẹ khi còn có thể.

Với trải nghiệm đầy nước mắt nhưng cũng chan chứa tình thương trong quá trình chăm sóc cha mẹ những ngày cuối đời, tác giả Miew đã cho ra đời bộ sách tranh Để con chăm sóc cha và Để con chăm sóc mẹ nhằm mang đến cho bạn đọc bài học về cái chết và trân trọng những người còn ở cạnh mình.

Trong những ngày cuối cùng của cha, vì chưa có sự chuẩn bị đầy đủ, chị và gia đình đã nếm trải không ít đau thương, tiếc nuối. Từ đó, Miew và chị gái hiểu rằng: nếu biết chuẩn bị, nếu biết chăm sóc cha mẹ và chính mình từ sớm, nỗi đau chia ly sẽ được xoa dịu bằng tình yêu trọn vẹn.

Nếu Để con chăm sóc cha như một hồi chuông thức tỉnh, nhắc ta đừng đợi đến ngày cha rời xa mới nghĩ đến báo hiếu. Thì Để con chăm sóc mẹ là một hành trình tiếp nối chứa đựng không chỉ nỗi buồn mất mát, mà còn ánh sáng của sự ấm áp, hoài niệm và che chở. Ở đó, ta thấy tình thương không dừng lại nơi nỗi đau, mà trở thành động lực để tác giả chăm sóc, trân trọng từng khoảnh khắc còn lại với mẹ.

Bộ sách Để con chăm sóc cha và Để con chăm sóc mẹ.

Qua từng trang sách, bạn đọc sẽ nhận ra rằng: báo hiếu không chỉ là nghi lễ dâng hoa, thắp nhang vào mùa Vu Lan. Báo hiếu nằm ở bữa cơm hằng ngày, trong một lời hỏi han, trong cái nắm tay ấm áp, trong sự kiên nhẫn lắng nghe cha kể chuyện cũ, hay dịu dàng chải tóc cho mẹ vào buổi sớm. Những điều tưởng nhỏ bé ấy, với cha mẹ, chính là niềm hạnh phúc lớn lao.

Điều làm cho bộ sách của Miew trở nên đặc biệt chính là sự chân thực. Đằng sau những hình vẽ sinh động, ta còn nghe thấy tiếng lòng của một người con từng trải qua mất mát, nhưng không để nỗi buồn gặm nhấm mãi. Tác giả đã học cách biến nỗi đau thành sự chuẩn bị, biến sự nuối tiếc thành hành động chăm sóc mẹ và bản thân. Vì thế, từng trang sách đều thấm đẫm hơi thở của tình thân một cách giản dị, chân thành nhưng vô cùng sâu sắc.

Từ nỗi đau chia ly đến hành trình chữa lành: Lời nhắn gửi của Miew trong mùa Vu Lan. Ảnh: Pinterest

Mùa Vu Lan năm nay, thay vì chỉ nghĩ đến nghi lễ, hãy để những trang sách ấy nhắc ta một điều giản dị: yêu thương cần được nói thành lời, cần được thể hiện bằng hành động, và cần được gieo trồng mỗi ngày. Khi ta biết trân trọng cha mẹ từ hôm nay, thì mai này dù phải chia xa, ta vẫn có thể mỉm cười vì đã yêu thương trọn vẹn.

Để con chăm sóc cha và Để con chăm sóc mẹ không chỉ là bộ sách tranh. Đó là hành trình chân thật của một người con, là thông điệp sâu sắc gửi đến tất cả chúng ta: hiếu nghĩa không đợi đến một mùa, mà cần thực hiện mỗi ngày.