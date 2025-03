'Bão hiếm' Alfred đe dọa bờ đông Australia

Với sức gió giật lên đến 120 km/h và nguy cơ trùng với đỉnh triều cường, bão Alfred có thể gây ra lũ lụt nghiêm trọng và thiệt hại lớn, theo CNN.

“Đây là một sự kiện hiếm gặp - một cơn bão nhiệt đới xuất hiện tại khu vực không thuộc vùng nhiệt đới”, Thủ tướng Australia Anthony Albanese nói. Theo ông Albanese, các cơ quan chức năng đang trong tình trạng sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xấu nhất.

Lần gần nhất Brisbane hứng chịu một cơn bão có sức mạnh tương đương là bão Zoe năm 1974, từng gây ra lũ lụt nghiêm trọng trên diện rộng. Hiện nay, dân số thành phố đã tăng hơn gấp đôi so với thời điểm đó, khiến mức độ thiệt hại có thể lớn hơn nhiều lần.

Theo chuyên gia Darrell Strauss từ Đại học Griffith, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất có thể là các bờ biển từ Gold Coast đến Northern Rivers của New South Wales (NSW). “Chúng ta có nguy cơ đối mặt với sự kết hợp của triều cường, sóng lớn, xói lở bờ và nước biển tràn vào khu dân cư”, ông Strauss cảnh báo.

Các con sông và suối ở phía NSW có thể vỡ bờ một lần nữa, làm dấy lên ký ức về trận lũ lịch sử năm 2022. Khi đó, mưa lớn khiến nhiều con sông tràn bờ, nhấn chìm hàng nghìn ngôi nhà. Đến nay, vẫn còn những hộ dân chưa thể trở về nhà sau thảm họa năm đó.

Thủ hiến NSW Chris Minns bày tỏ lo ngại: “Khu vực Northern Rivers đã trải qua những năm tháng khó khăn. Chúng tôi đặc biệt quan ngại về những cộng đồng dễ bị tổn thương này”.

Tại Brisbane, người dân đã bắt đầu gia cố nhà cửa bằng bao cát và tích trữ nhu yếu phẩm trong bối cảnh chính quyền cảnh báo nguy cơ ngập lụt. Theo mô hình dự báo từ Văn phòng Thị trưởng Brisbane, khoảng 20.000 ngôi nhà có thể bị ảnh hưởng bởi triều cường hoặc lũ quét.

Trên khắp bờ biển Queensland và Bắc NSW, các bãi biển đã bị đóng cửa do cảnh báo sóng lớn. Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp NSW dự đoán triều cường có thể đạt mức 10 m, tạo ra nguy cơ xói lở nghiêm trọng tại nhiều khu vực ven biển.

Thủ hiến Queensland David Crisafulli kêu gọi cư dân tại các khu vực dễ bị ảnh hưởng nên tuân thủ lệnh sơ tán. “Nếu cơn bão đổ bộ vào lúc triều cường trong đêm và bạn đang ở trong vùng nguy hiểm thì ngôi nhà của bạn không phải là nơi an toàn nhất. Hãy rời đi ngay từ bây giờ”, ông cảnh báo.

Nhằm đảm bảo an toàn, chính quyền bang đã ra lệnh đóng cửa trường học trong hai ngày 6-7/3 tại các khu vực bị ảnh hưởng. Đồng thời, nhiều sự kiện thể thao quan trọng cũng đã bị hủy bỏ do lo ngại thời tiết nguy hiểm.

