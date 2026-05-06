Bão Hagupit ít khả năng vào Biển Đông

Hão Hagupit đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, nhiều khả năng bị lưỡi áp cao cận nhiệt đới ngăn cản, xác suất đi vào Biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam thấp, dưới 20%.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển của bão Hagupit. Ảnh: WINDY.

Nhận định về diễn biến bão Hagupit xuất hiện trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia trong 24 giờ tới bão Hagupit sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ vào khoảng 5-10 km/h; sau đó bão sẽ di chuyển theo trường dòng dẫn của lưỡi áp cao cận nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khả năng bão Hagupit vượt qua Philippines để di chuyển vào Biển Đông là không cao.

Nguyên nhân được xác định là bởi lúc này ở trong Biển Đông trên độ cao 5.000m vẫn đang tồn tại một lưỡi áp cao cận nhiệt đới, chính lưỡi áp cao cận nhiệt đới này sẽ ngăn cản không cho bão Hagupit vượt qua Philippines di chuyển vào Biển Đông và ảnh hưởng đến các vùng biển nước ta thấp (xác suất thấp dưới 20%).

Về cường độ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, bão Hagupit được dự báo có thể đạt cấp 10 và nhiều khả năng khi di chuyển vào tới gần vùng biển phía Đông của Philippines, bão Hagupit sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Tuy nhiên, dự báo sau hai ngày tới của các mô hình hiện vẫn còn phân tán, chưa thống nhất cao. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn vẫn đang theo dõi sát diễn biến của bão Hagupit.

Trước đó, chiều 6/5, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão Hagupit (sau siêu bão SINLAKU). Bão Hagupit là cơn bão thứ 5 xuất hiện trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong mùa bão năm 2026.

Lúc 13h chiều 6/5, vị trí tâm bão Hagupit ở vào khoảng 08,4 độ vĩ Bắc-147,3 độ kinh Đông, cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10. Hiện bão Hagupit còn cách Philippines gần 2.000km về phía Đông.