Xã hội

Bão Fung-Wong tiếp tục giảm cấp

  • Thứ ba, 11/11/2025 09:38 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Dự báo đến 7h ngày 12/11, bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với sức gió cấp 10, giật cấp 13 và di chuyển hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ 15 km/h, suy yếu dần.

Bao Fung-Wong Bao 14 anh 1

Hình ảnh vị trí, hướng đi của bão số 14. Nguồn: Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Bão số 14 giữ nguyên hướng di chuyển, tiếp tục giảm xuống cấp 11 (trước đó ở cấp 12), gây gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7h ngày 11/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117 km/h), giật cấp 14. Di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 10-15 km/h.

Dự báo đến 7h ngày 12/11, bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với sức gió cấp 10, giật cấp 13 và di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ 15 km/h và suy yếu dần. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông với cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Tiếp đến 7h ngày 13/11, bão trên vùng biển phía Đông khu vực Đài Loan (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với sức gió cấp 6, giật cấp 8 và di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông với cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Sau đó đến 19h ngày 13/11, bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Đài Loan (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 25 km/h và tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp với sức gió dưới cấp 6.

Do tác động của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm bão 7-9 m. Biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Hồi 13h ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

19 giờ trước

Dự báo đến 7h ngày 11/11, bão số 14 trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với sức gió cấp 13, giật cấp 16; bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ từ 10-15 km/h.

