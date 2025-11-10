Bão Fung-Wong đổi hướng

Hồi 13h ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Hồi 13h ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Nguồn: Trung tâm khí tượng thủy văn.

Bão số 14 không thay đổi về cường độ nhưng đổi hướng, di chuyển chậm hơn theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10 km/h (trước đó theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15 km/h), hướng về vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/h), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h.

Dự báo, đến 13h ngày 11/11, bão số 14 trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với sức gió cấp 13, giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Tiếp đến 13h ngày 12/11, bão trên vùng biển phía Tây Nam, đảo Đài Loan (Trung Quốc) với sức gió cấp 11, giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ 15 km/h và suy yếu dần. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Sau đó, đến 13h ngày 13/11, bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Đài Loan (Trung Quốc), sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 và tiếp tục suy yếu. Bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 20-25 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Do tác động của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-8 m, vùng gần tâm bão 8-10 m. Biển động dữ dội.

Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

