Báo động đỏ cho Big Daddy

Sau live stage 3, Big Daddy xếp hạng 21 trong số 25 anh trai. Đây là vị trí đáng báo động cho nam rapper.

Tối 15/11, khi tập 9 lên sóng, Anh trai “say hi” bước vào live stage 4 - một vòng đấu khắc nghiệt và khốc liệt nhất từ trước đến nay. Đây cũng là vòng tìm ra những anh trai ấn tượng nhất để bước vào vòng chung kết. Số người bị loại sau vòng đấu này lên tới 7 người. Sự kịch tính, căng thẳng vì thế càng tăng cao.

Ngoài lề nội dung chương trình, Anh trai “say hi” gây thất vọng khi phát trên YouTube vào tối 15/11. Chương trình tiếp tục bị lỗi kỹ thuật khi hình ảnh và âm thanh nhiều lần không khớp nhau.

Negav dẫn đầu bất chấp những ồn ào

Trước khi vòng đấu quan trọng chính thức diễn ra, 5 đội trưởng mới dẫn dắt 5 đội thi trong live stage 4 được công bố. Theo đó, Negav và buitruonglinh là 2 đội trưởng đầu tiên được công bố. Họ là 2 anh trai có lượt bình chọn cao nhất từ khán giả ở live stage 3.

3 đội trưởng còn lại là Vũ Cát Tường, CONGB và B Ray. Họ được lựa chọn dựa trên quyết định của các khách mời ở vòng trước cũng như các anh trai khác.

Negav bất chấp những tranh cãi vẫn sở hữu lượng fan đông. Với lợi thế từng tham gia mùa 1, Negav luôn nằm trong top đầu sau mỗi live stage của mùa 2.

Negav có kỹ năng trình diễn tốt, sáng sân khấu. Đáng nói các tiết mục của đội anh, chẳng hạn Đa nghi, Đoạn kịch câm rất bắt tai và dễ đạt lượt xem lớn, viral trên mạng xã hội sau khi được đăng tải.

Negav và CONGB là 2 trong những đội trưởng mới của live stage 4. Ảnh: NSX.

Những đội trưởng còn lại như buitruonglinh, Vũ Cát Tường, CONGB hay B Ray cũng đều là gương mặt nổi bật trong tổng thể chương trình năm nay. Do đó, việc họ liên tục dẫn đầu là dễ hiểu. Những cái tên vào chung kết của Anh trai “say hi” vì thế cũng trở nên dễ đoán. 5 anh trai kể trên gần như chắc chắn sẽ vào được vòng đấu cuối cùng, thậm chí nhiều người trong số họ lọt Best5.

Trong đó, 2 cái tên buitruonglinh và CONGB tạo nhiều bất ngờ. Trước cuộc thi, họ là những cái tên khá mới, không được nhiều người biết tới. Thế nhưng, chỉ sau vòng đấu đầu tiên của Anh trai "say hi" mùa 2, cả 2 đã bứt phá ngoạn mục, vươn lên top đầu và trở thành nhân tố được chú ý, bàn tán suốt từ những tập đầu tiên đến nay.

Big Daddy ngày càng tụt hạng

Trở lại tình tiết tập 9, 5 anh trai có quyền lựa chọn đội trưởng đầu tiên là 5 người có bình chọn thấp nhất trong số 25 anh trai sau live stage 3. Họ lần lượt là Lohan (hạng 25), Rio, Đỗ Nam Sơn, GILL và Big Daddy.

Thứ hạng của Big Daddy (hạng 21) gây sốc. Trước tình thế này, Big Daddy chia sẻ: “Tôi đã quen với việc lên voi xuống chó nên tôi thấy cũng vui”. Ở vòng trước đó, thứ hạng của Big Daddy là 13. Như thế, nam rapper đã tụt 8 hạng sau một vòng đấu.

Rapper này đang ở tình thế báo động. Suốt từ đầu chương trình đến giờ, rapper chưa khi nào bứt phá để lọt vào top 10 của chương trình, trái ngược hoàn toàn với tình thế của Karik, B Ray dù họ cùng chung xuất phát điểm.

Big Daddy từ hạng 13 trong live stage 2 đã giảm xuống 21 sau live stage 3. Ảnh: NSX.

Nếu không thể vươn lên thứ hạng cao hơn sau live stage 4, Big Daddy rất có thể bị loại trước thềm chung kết. Nếu điều đó trở thành sự thật thì đây sẽ là kết quả gây sốc với một anh trai từng ngồi ghế HLV ở Rap Việt như Big Daddy.

Big Daddy cùng 4 anh trai còn lại sẽ bước vào lều của đội trưởng họ mong muốn. Nếu mỗi anh trai vào một lều, họ sẽ nghiễm nhiên trở thành thành viên của đội trưởng ở lều đó. Nhưng nếu có từ 2 anh trai trở lên vào chung một lều, đội trưởng chọn 1 và những người khác phải ra đảo hoang.

Big Daddy quyết định về đội buitruonglinh. Riêng Negav được 2 anh trai lựa chọn là Lohan và Đỗ Nam Sơn. Trong khi đó, Vũ Cát Tường không được bất cứ anh trai nào trong lượt đầu tiên lựa chọn.

Lượt chọn đội trưởng tiếp theo thuộc về 5 anh trai có thứ hạng cao, chỉ sau Negav và buitruonglinh. Họ lần lượt là Sơn.K, Dillian Hoàng Phan, Robber, Karik và Ngô Kiến Huy.

Như vậy, so với 2 vòng đầu tiên, thứ hạng của Karik và Ngô Kiến Huy đã bị tụt giảm dù họ vẫn ở trong top 10. Trong suốt từ đầu chương trình tới giờ, Ngô Kiến Huy và Karik chưa khi nào bị rớt khỏi top 10.

Lần này, chương trình tiếp tục đưa ra luật chơi khá thú vị và mới lạ. Cụ thể, để biết đội trưởng nào ở lều nào, các anh trai phải bỏ ra đồng xu để mua dấu hiệu từ MC Trấn Thành.

Khi vào một lều, nếu không muốn ở cùng team với đội trưởng trong lều đó, các anh trai phải trả tiền để ra khỏi lều. Nếu sang lều thứ 2 và vẫn không muốn chung team với đội trưởng trong lều đó, các anh trai sẽ phải trả cái giá cao gấp 3 so với lần đầu tiên.

Ngược lại, nếu không muốn cùng team với anh trai đã bước vào lều của mình, đội trưởng phải trả 4 đồng xu để “đuổi” người đó ra. Với lượt từ chối thứ 2, các đội trưởng phải trả 8 đồng.

Ở diễn biến tiếp theo của tập 9, các đội trải qua những phần trò chơi hài hước, vui nhộn để kiếm đồng xu nhằm mua được bài hát họ yêu thích.