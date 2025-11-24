Báo động cho Real Madrid

Chuỗi ba trận không thắng khiến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đánh mất gần như toàn bộ lợi thế tại La Liga.

Real Madrid đang loạng choạng.

Real Madrid đang bước vào giai đoạn khó khăn nhất từ đầu mùa. Chỉ ba tuần trước, họ còn tạo ra khoảng cách 5 điểm với Barcelona sau chiến thắng 4-0 trước Valencia. Nhưng trận hòa 2-2 trên sân Elche tối qua, cộng với thắng lợi của Barca trước Athletic Bilbao, khiến Real chỉ còn giữ ngôi đầu với đúng 1 điểm nhiều hơn. Ưu thế từng rất rộng mở nay trở thành nỗi lo thực sự.

Sự sa sút không chỉ xuất hiện ở La Liga. Chuỗi kết quả tệ bắt đầu từ Champions League, khi Real để thua 0-1 trước Liverpool trên sân Anfield. Đó là trận đấu cho thấy khoảng cách lớn giữa hai đội, dù tỷ số chỉ là tối thiểu.

Sau cú vấp tại Anh, Real hòa Rayo Vallecano trong thế trận mất kiểm soát rồi tiếp tục bị Elche áp đảo trong phần lớn thời gian. Đội bóng được đánh giá yếu hơn hai lần dẫn bàn và chơi tự tin đến mức khiến Real lúng túng ngay cả khi nắm quyền kiểm soát bóng.

Xabi Alonso thử nghiệm sơ đồ 3 trung vệ để tạo thêm sự chắc chắn và hỗ trợ cho việc triển khai bóng. Tuy nhiên, hệ thống này khiến CLB mất cân bằng ở hai biên và không cải thiện khả năng pressing.

Elche khai thác những khoảng trống quá dễ dàng, còn hàng thủ Real liên tục rơi vào thế bị động. Bàn gỡ 2-2 của Jude Bellingham chỉ giúp đội tránh khỏi thất bại, nhưng không che được sự rời rạc trong lối chơi.

Trên hàng công, Real thiếu tốc độ và sự đột biến. Xabi để Vinicius ngồi dự bị với lý do chiến thuật, nhưng sự thay đổi này không mang lại hiệu quả. Brahim và Rodrygo nỗ lực nhưng thiếu tính liên kết, trong khi tuyến giữa tỏ ra chậm trong khâu chuyển trạng thái. Những đường chuyền sai nhịp khiến Real không thể áp đặt thế trận như thường thấy.

Dù vẫn dẫn đầu La Liga và nằm trong nhóm tám đội mạnh nhất Champions League, Real Madrid rõ ràng đang đánh mất sự chắc chắn từng tạo nên phong độ ấn tượng đầu mùa. Khoảng cách trước Barcelona bị thu hẹp, còn tâm lý thi đấu cũng chịu sức ép lớn.

Phía trước là chuyến làm khách đầy sóng gió tại Karaiskakis, nơi Olympiacos nổi tiếng với bầu không khí cuồng nhiệt. Nếu không nhanh chóng điều chỉnh, Real Madrid có thể rơi khỏi ngôi đầu ngay trong tuần này. Xabi Alonso vẫn còn thời gian, nhưng dư địa cho sai lầm đang nhỏ dần theo từng trận đấu.