Báo chí thế giới nghiêng mình trước Mbappe

Kylian Mbappe vừa tạo ra một buổi tối Champions League khiến cả châu Âu phải đổi giọng.

Bốn bàn thắng vào lưới Olympiacos, trong đó có cú hat-trick diễn ra chỉ trong vài phút, đủ để biến một Real Madrid lúng túng trở thành đội bóng được giải cứu đúng lúc. Hàng thủ mong manh, thế trận chông chênh, những pha xử lý thiếu tự tin… tất cả gần như bị che mờ bởi độ rực cháy mà Mbappe mang tới Athens.

Ngay sau trận, báo chí quốc tế phủ sóng bằng những mỹ từ mạnh nhất: “quái vật”, “không thể ngăn cản”, “cỗ máy ghi bàn”, “tốt nhất hành tinh”. Những mô tả ấy không hề thừa, khi trận đấu gần như xoay quanh khoảnh khắc anh quyết định bóp nát hy vọng của đại diện Hy Lạp. Olympiacos đá bằng tất cả sự can đảm, thậm chí nhiều thời điểm chiếm ưu thế, nhưng lại bị đánh gục bởi một ngôi sao vượt ngoài tỷ lệ kiểm soát bóng hay chỉ số thống kê.

Ở Pháp, sự tôn vinh đến từ nhiều góc độ. L’Equipe gọi đây là “kỳ tích”, nhấn mạnh Real Madrid đã thoát khỏi chuỗi ba trận không thắng nhờ Mbappe. RMC Sport xem màn trình diễn là một cú “trút giận”, bởi anh vừa trải qua vài trận tịt ngòi hiếm hoi. Le Parisien thì mô tả đây là một phần trong “mùa giải phi thường”, đồng thời khẳng định chấn thương mắt cá của anh đã “như chưa từng tồn tại”.

Tại Italy, La Gazzetta dello Sport khẳng định Mbappe tạo ra “kỳ tích quái vật”, đồng thời nhắc đến thống kê ấn tượng: 22 bàn thắng từ đầu mùa. Argentina – quê hương của Messi – cũng không ngần ngại tôn vinh anh. Tờ Ole viết: “Cầu thủ hay nhất hành tinh. Nhanh, biến ảo, sát thủ”.

Báo Đức Bild thì mô tả trận đấu tại Athens giống như “cơn điên”. Mbappe lập hat-trick trong 6 phút 42 giây, đồng thời thiết lập kỷ lục chưa ai từng đạt tại Champions League: ghi bốn bàn trên sân khách. Tại Anh, BBC ca ngợi tốc độ và sự sắc lạnh của Mbappe, nhấn mạnh bốn bàn chỉ từ sáu cú sút. The Athletic gọi đó là “bảy phút đáng nhớ”, còn ESPN thì đặt ngay cạnh Cristiano Ronaldo bằng thống kê: Mbappe vừa cân bằng thành tích bốn bàn của CR7 ở Champions League trong màu áo Real Madrid.

Báo Ta Nea thẳng thắn rằng Olympiacos đã chơi bằng cả trái tim, nhưng nhiệm vụ của họ trở nên “bất khả thi” khi đối thủ sở hữu một Mbappe không thể tin nổi. Họ nhấn mạnh sức công phá của bộ đôi Mbappe, Vinicius, thứ đã cuốn phăng nỗ lực của cả đội chủ nhà.

Real Madrid có nhiều điều phải sửa chữa, từ hàng thủ chắp vá đến lối chơi thiếu kiểm soát. Nhưng khi một ngôi sao như Mbappe đạt trạng thái bùng nổ, mọi sự vụn vỡ của đội bóng lại được che phủ bởi ánh sáng từ anh. Đây không chỉ là một trận đấu hay. Nó giống một lời nhắc nhở mạnh mẽ về tầm ảnh hưởng của Mbappé trong những khoảnh khắc Real cần nhất.

Và khi thế giới bóng đá phải đồng thanh tôn vinh, nghĩa là dấu ấn ấy đã đủ lớn để bước vào lịch sử.