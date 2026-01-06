Báo Bồ Đào Nha chỉ trích Amorim

Làn sóng chỉ trích HLV Ruben Amorim ở quê nhà Bồ Đào Nha đang bùng lên mạnh mẽ.

Amorim hứng chỉ trích.

Amorim nhận thông báo bị sa thải vào chiều 5/1 (giờ Hà Nội), chỉ ít giờ sau khi ông công khai sự bất mãn với ban lãnh đạo MU sau trận hòa 1-1 trước Leeds ở vòng 20 Premier League. Triều đại kéo dài 14 tháng của HLV 40 tuổi khép lại mà không mang về bất kỳ danh hiệu nào.

Phong độ thiếu ổn định cùng lối chơi gây nhiều tranh cãi đã khiến ban lãnh đạo MU, đứng đầu là Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox và CEO Omar Berrada, đi đến quyết định chấm dứt hợp đồng sớm.

Báo chí Bồ Đào Nha đặc biệt tập trung vào việc Amorim kiên quyết trung thành với sơ đồ 3-4-3, bất chấp việc hệ thống này không phù hợp với lực lượng hiện có và liên tục vấp phải phản ứng tiêu cực từ người hâm mộ.

Trên tờ Record, bình luận viên Nuno Felix thẳng thắn nhận định Amorim tiếp cận thử thách đầu tiên ở nước ngoài với “sự cứng nhắc và bảo thủ quá mức”.

Theo Felix, Amorim chậm thích nghi với môi trường khắc nghiệt tại một CLB lớn như MU, nơi sự điều chỉnh linh hoạt là yêu cầu bắt buộc mỗi ngày. Chính sự bảo thủ đó khiến ông đánh mất thời gian, niềm tin và uy tín, cả trong phòng thay đồ lẫn trong cấu trúc lãnh đạo.

Amorim bị báo chí nước nhà chỉ trích.

Tuy nhiên, Felix cũng nhấn mạnh Amorim không phải trường hợp cá biệt. Trước ông, hàng loạt HLV với lý lịch và triết lý khác nhau như David Moyes, Louis van Gaal, Ole Gunnar Solskjaer hay Erik ten Hag đều thất bại.

Ngoại lệ hiếm hoi là Jose Mourinho, người vẫn giúp MU cạnh tranh và giành danh hiệu. Theo quan điểm này, gốc rễ vấn đề nằm ở sự thiếu vắng một chiến lược bóng đá rõ ràng, đội hình mất cân đối, thiếu thủ lĩnh và mô hình quản trị đặt lợi ích thương mại lên trên thành tích thể thao.

Trong khi đó, tờ O Jogo nhận xét Amorim lại trở thành một cái tên nữa không thể giúp MU thoát khỏi “lời nguyền hậu Sir Alex Ferguson”. HLV người Bồ Đào Nha rời Old Trafford với 24 chiến thắng sau 63 trận và trắng tay về mặt danh hiệu.

