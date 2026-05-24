Bằng tiến sĩ của loạt ca sĩ, diễn viên

Diễn viên Mayim Bialik không chỉ nổi tiếng qua series truyền hình The Big Bang Theory mà còn gây ấn tượng với trình độ học vấn cao. Nữ diễn viên tốt nghiệp cử nhân ngành Khoa học thần kinh cùng chuyên ngành Nghiên cứu Do Thái tại Đại học California, Los Angeles (Mỹ) trước khi tiếp tục hoàn thành bằng tiến sĩ Khoa học thần kinh tại trường này. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, cô còn tham gia nhiều hoạt động thúc đẩy nữ giới theo đuổi các ngành STEM thông qua vai trò đại diện cho Texas Instruments. Mayim Bialik cũng là tác giả của hai cuốn sách về nuôi dạy con và lối sống thuần chay là Beyond the Sling và Mayim’s Vegan Table. Ảnh: Good Housekeeping.

Brian May được xem là một trong những nghệ sĩ sở hữu học vấn ấn tượng nhất làng nhạc thế giới. Tay guitar của ban nhạc Queen tốt nghiệp cử nhân danh dự ngành Toán học và Vật lý tại Imperial College London trước khi theo đuổi nghiên cứu tiến sĩ về vật lý thiên văn. Ông từng công bố các nghiên cứu về bụi liên hành tinh trên nhiều tạp chí khoa học uy tín, trong đó có Nature, nhưng phải tạm dừng học tập để tập trung cho sự nghiệp âm nhạc. Sau hơn 30 năm gián đoạn, Brian May quay lại hoàn tất chương trình và chính thức nhận bằng tiến sĩ Vật lý thiên văn vào năm 2007 tại Imperial College London. Ảnh: NME.

Trong khi đó, Greg Graffin , giọng ca chính của ban nhạc punk Bad Religion, sở hữu nền tảng học thuật nổi bật trong lĩnh vực khoa học tự nhiên. Ông tốt nghiệp cử nhân Địa chất học và Nhân học, đồng thời hoàn thành bằng thạc sĩ Địa chất học tại Đại học California, Los Angeles. Đến năm 2003, nam ca sĩ nhận bằng tiến sĩ Động vật học tại Đại học Cornell với luận án nghiên cứu về mối quan hệ giữa tiến hóa và tôn giáo. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, ông còn giảng dạy các môn khoa học sự sống và lịch sử tự nhiên tại Đại học California, Los Angeles và Đại học Cornell, đồng thời xuất bản nhiều đầu sách học thuật về tiến hóa. Ảnh: Forbes.

Dexter Holland , thủ lĩnh ban nhạc punk rock The Offspring, cũng sở hữu thành tích học tập đáng nể. Ông từng là thủ khoa đầu ra của trường trung học Pacifica trước khi theo học tại Đại học Southern California. Tại đây, Dexter Holland lần lượt hoàn thành bằng cử nhân Khoa học sinh học năm 1988, thạc sĩ Sinh học phân tử năm 1990 và bằng tiến sĩ Sinh học phân tử vào năm 2017. Ông từng tạm dừng chương trình tiến sĩ khi The Offspring nổi tiếng toàn cầu, trước khi quay lại bảo vệ luận án nghiên cứu về HIV và cơ chế gây bệnh của virus. Ảnh: Billboard.

Milo Aukerman , giọng ca chính của ban nhạc punk rock Descendents, sở hữu nền tảng học thuật ấn tượng trong lĩnh vực sinh học. Ông tốt nghiệp cử nhân Sinh học tại Đại học California, San Diego vào năm 1986. Đến năm 1993, nam ca sĩ tiếp tục nhận bằng tiến sĩ ngành Sinh hóa và Di truyền học phân tử tại trường cũ trước khi thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ về hóa sinh tại Đại học Wisconsin - Madison. Sau khi hoàn thành con đường học thuật, ông có thời gian làm việc như một nhà nghiên cứu thực vật và nhà hóa sinh cho công ty DuPont tại Mỹ. Ảnh: Magnet Magazine.

Nghệ sĩ, diễn viên hài Ellen Cleghorne từng tốt nghiệp trường Trung học Brooklyn Technical, một trong những trường chuyên danh tiếng tại New York (Mỹ). Đến năm 1989, bà nhận bằng cử nhân Sân khấu tại Hunter College, đặt nền tảng cho sự nghiệp diễn xuất và hài kịch sau này. Đến năm 2014, bà tiếp tục hoàn thành bằng tiến sĩ ngành Nghiên cứu trình diễn tại trường Nghệ thuật Tisch thuộc Đại học New York với đề tài nghiên cứu về bối cảnh xã hội của hài kịch trong cộng đồng người Mỹ gốc Phi. Ảnh: Audacy.

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.