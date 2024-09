Bạn trai Taylor Swift bị chê tiệc tùng khắp nơi

Ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce bị chuyên gia thể thao nhận xét giảm sút phong độ trong mùa giải mới, Page Six đưa tin ngày 24/9.

Xuất hiện trên The Ryen Russillo Podcast, chuyên gia phân tích của ESPN, Todd McShay, cho rằng Travis Kelce sụt giảm phong độ trông thấy trong mùa giải mới, một phần do lối sống tiệc tùng của anh suốt khoảng thời gian gần đây. Chuyên gia dẫn chứng màn thể hiện kém cỏi của bạn trai Taylor trong trận đấu giữa Kansas City Chiefs và Atlanta Falcons, khi anh chỉ có 4 lần tiếp bóng với cự ly 30 yard.

"Anh ấy đã bay khắp nơi với người có lẽ là nổi tiếng nhất thế giới", McShay ám chỉ đến Taylor Swift. “Hãy chụp một bức ảnh trước mùa giải 2022 và bức ảnh trước mùa giải 2024 mà xem, anh ấy hầu như không còn là cùng một người nữa", anh nói thêm.

McShay cũng bác bỏ những phân tích cho rằng việc ngôi sao bóng bầu dục không đạt được thành tích là do anh bị hàng phòng ngự theo kèm, khẳng định điều này xảy ra xuyên suốt sự nghiệp của Kelce chứ không phải mới diễn ra gần đây.

Dẫu vậy, chuyên gia tin rằng Kelce sớm muộn sẽ lấy lại phong độ.

Travis Kelce bị nhận xét giảm phong độ trong mùa giải mới. Ảnh: NY Post.

Kể từ khi bắt đầu mùa giải mới vào đầu tháng này, Travis Kelce đã có tổng cộng 8 lần tiếp bóng với cự ly 69 yard. Anh vẫn chưa ghi được một cú chạm bóng nào. Trong khi, ở trận đấu thứ ba của mình vào năm ngoái, Kelce đã có 17 lần tiếp bóng với cự ly 155 yard cùng 2 lần chạm bóng. Hay vào năm 2022, tiền vệ biên này cũng ghi được 17 lần tiếp bóng với cự ly 230 yard cùng 2 lần chạm bóng.

Trước việc Travis Kelce sụt giảm phong độ, chuyên gia cho rằng anh đã quá phân tâm vào việc đóng quảng cáo và tham gia nhiều sự kiện hay các hoạt động xã hội.

Thời gian trước mùa giải mới, Kelce đã bay đến nhiều quốc gia để ủng hộ chuyến lưu diễn của bạn gái. Cả hai cũng bị bắt gặp đi du lịch, nghỉ dưỡng. Gần đây, Kelce còn tham gia podcast, đóng phim hay thậm chí nhận lời mời dẫn chương trình Are you smarter than a celebrity?.