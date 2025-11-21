Bạn trai của Hương Giang là ai?

Hành trình của Hương Giang ở Miss Universe lần thứ 74 vừa khép lại. Cô chính thức trượt top 30 tại đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh. Thời gian qua, Hương Giang nhận được sự cổ vũ, động viên lớn từ các đồng nghiệp, fan sắc đẹp trong nước. Trong đó, bạn trai Hương Giang - người mẫu Phú Cường - nhiều lần thể hiện sự ủng hộ khi cô thi Miss Universe. Anh cùng các đồng nghiệp cũng có mặt tại Thái Lan để theo dõi chung kết và chia sẻ nhiều khoảnh khắc của Hương Giang tại đêm thi.

Trong hơn một năm gắn bó, cả hai đồng hành trong nhiều sự kiện, hoạt động nghệ thuật. Mỗi khi Hương Giang ra mắt dự án mới hoặc công bố thi Miss Universe, Phú Cường đều có mặt để chia sẻ niềm vui với bạn gái.

Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Phú Cường kém Hương Giang 3 tuổi, là người mẫu. Trang cá nhân của Phú Cường thu hút hơn 200.000 lượt theo dõi. Người mẫu sở hữu vẻ ngoài thu hút với gương mặt góc cạnh và hình thể săn chắc.

Thời gian rảnh rỗi, Phú Cường và Hương Giang có những chuyến du lịch, tận hưởng cuộc sống ở nhiều quốc gia trên thế giới. Cả hai diện trang phục đồng điệu mỗi khi xuất hiện cùng nhau.

Vào mỗi dịp quan trọng, Phú Cường đều tặng Hương Giang những món quà hàng hiệu. Ngoài công việc người mẫu, Phú Cường còn là huấn luyện viên của một trung tâm thể hình ở TP.HCM. Anh thu hút với gu thời trang năng động, trẻ trung.

