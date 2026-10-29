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Bản thảo 30,8 triệu USD của Leonardo da Vinci

  • Thứ năm, 29/10/2026 10:10 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Gồm 72 trang ghi chép về nước, trọng lực, vũ trụ và nhiều hiện tượng tự nhiên, Bản thảo Leicester là công trình khoa học quý giá của Leonardo da Vinci, hiện được lưu giữ tại Mỹ.

Bản thảo Leicester

1506–10 ◼ Bút và mực trên giấy ◼ 29 × 22 cm ◼ 72 trang ◼ Italy

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci ảnh 1

Chân dung tự họa Leonardo da Vinci. Ảnh: Wikiart.

Bản thảo Leicester là tập hợp những ghi chép khoa học từ một cuốn sổ tay của nhà bác học người Italy Leonardo da Vinci. Là một trong nhiều cuốn sổ tay Leonardo từng viết ra, Bản thảo Leicester nằm trong số những hiện vật đáng chú ý nhất của thời Phục Hưng.

Với 18 mảnh giấy da, mỗi mảnh gập làm hai, Bản thảo có tất cả 72 trang chi chít chữ, trong đó có hơn 300 hình vẽ bút mực, một số chỉ được vẽ tháu ở lề trang, một số được vẽ kỹ càng và chi tiết hơn.

Công trình này thể hiện rõ niềm hứng thú của Leonardo với thế giới xung quanh, cũng như niềm tin của ông rằng chỉ có thể giải thích thế giới đó bằng những quan sát chính xác. Qua đó, có thể xem Bản thảo như điềm triệu báo trước sự trỗi dậy của cuộc cách mạng khoa học trong các thế kỷ 17 và 18.

Cả đời mình, Leonardo đã viết ra chừng 13.000 trang bản thảo, mà khoảng phân nửa còn sót lại nằm trong những cuốn sổ tay như vậy. Đề tài của chúng trải dài từ những khảo luận chuyên sâu về hội họa, cho đến nghiên cứu giải phẫu học cơ thể người, các thiết kế khí cụ bay, phương tiện công thành và kiến trúc.

Chủ đề chính trong Bản thảo Leicester là nước và những thuộc tính của nó, ngoài ra tác phẩm còn đề cập đến nhiều chủ đề khác, như tại sao bầu trời có màu xanh, những dãy núi ngày xưa có thể từng nằm dưới mặt biển, cũng như về khí tượng học, vũ trụ học, về các loại vỏ sò, hóa thạch, và về trọng lực.

Tên gọi Bản thảo Leicester được đặt theo Bá tước Leicester, một nhà quý tộc người Anh, người đã sở hữu được nó vào năm 1719. Đôi khi nó còn được gọi là Bản thảo Hammer theo tên Armand Hammer người Mỹ - người này mua nó vào năm 1980 trước khi bán lại cho Bill Gates vào năm 1994 với giá 30,8 triệu USD.

Ngày nay, bản thảo này không chỉ là công trình viết đắt giá nhất thế giới, mà còn là cuốn sổ tay duy nhất của Leonardo được lưu giữ ở nước Mỹ.

Cha Michael Collins, Alexandra Black, Thomas Cussans, John Farndon, Philip Parker

Đông A và NXB Dân Trí

Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci Bill Gates Bản thảo Leicester nước trọng lực vũ trụ

  • Leonardo da Vinci

    Leonardo da Vinci

    Leonardo da Vinci, tên đầy đủ Leonardo di ser Piero da Vinci, là thiên tài toàn năng của nước Ý. Các lĩnh vực ông quan tâm gồm sáng chế, sơn, điêu khắc, kiến ​​trúc, khoa học, âm nhạc, toán học, kỹ thuật, văn học, giải phẫu, địa chất, thiên văn học, thực vật học, viết, lịch sử và bản đồ. Leonardo có những ý tưởng vượt trước thời đại, đặc biệt là khái niệm về máy bay trực thăng, xe tăng, dù nhảy, hội tụ năng lượng mặt trời, máy tính, sơ thảo lý thuyết kiến tạo địa hình, tàu đáy kép, cùng nhiều sáng chế khác. Đặc biệt, ông đóng góp rất lớn vào kiến thức và sự hiểu biết trong giải phẫu học, thiên văn học, xây dựng dân dụng, quang học và nghiên cứu về thủy lực. Những sản phẩm lưu lại trong cuộc đời ông chỉ còn lại vài bức hoạ, cùng với một vài quyển sổ nháp tay.

    Bạn có biết: Tên khai sinh Leonardo di ser Piero da Vinci có nghĩa là "Leonardo, con của Ser Piero, đến từ Vinci".

    • Ngày sinh: 15/04/1452 ở Cộng hòa Florence (nước Ý ngày nay)
    • Ngày mất: 02/05/1519 (Pháp ngày nay)
    • Tác phẩm nổi bật: Mona Lisa, Bữa ăn tối cuối cùng, Đấng cứu thế, Lady with an Ermine...

  • William Henry Gates III là một doanh nhân người Mỹ, nhà từ thiện, người đồng sáng lập (cùng với Paul Allen) và cựu chủ tịch tập đoàn Microsoft. Ông luôn có mặt trong danh sách những người giàu nhất trên thế giới và giữ vị trí người giàu nhất thế giới trong phần lớn khoản thời gian cho đến hiện tại. Trong giai đoạn gần cuối của sự nghiệp, Gates đã theo đuổi một số nỗ lực từ thiện, quyên góp và ủng hộ một số tiền lớn cho các tổ chức từ thiện và nghiên cứu khoa học thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates, được thành lập năm 2000.

    Bạn có biết: Bill Gates đạt điểm 1590/1600 điểm ở kỳ thi SAT (bài kiểm tra đánh giá năng lực chuẩn hóa của Mỹ) và ghi danh vào Đại học Harvard trong mùa thu năm 1973. Tuy nhiên ông đã bỏ học để lập ra công ty Microsoft cùng với Paul Allen.

    • Ngày sinh: 28/10/1955
    • Vợ: Melinda Gates
    • Con: 3

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