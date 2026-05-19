Bán online trước, mở quán sau: Quán nhỏ tăng trưởng nhờ lên app

Khi việc mở quán không còn chỉ phụ thuộc vào vị trí hay lượng khách vãng lai, nhiều hàng quán nhỏ tìm cách tăng trưởng theo hướng bắt đầu từ nền tảng giao đồ ăn.

Khi việc mở quán không còn chỉ phụ thuộc vào vị trí hay lượng khách vãng lai, nhiều hàng quán nhỏ tìm cách tăng trưởng theo hướng bắt đầu từ nền tảng giao đồ ăn.

Chi phí mặt bằng ngày càng tăng và hành vi tiêu dùng thay đổi nhanh chóng, bài toán tăng trưởng của các hàng quán F&B không còn nằm ở vị trí đắc địa hay lượng khách. Thay vào đó, nhiều chủ quán tìm thấy cơ hội từ các nền tảng giao đồ ăn - nơi họ có thể tiếp cận khách hàng vượt ra ngoài phạm vi khu vực, tối ưu vận hành và từng bước xây dựng thương hiệu. Từ đây, một cách khởi đầu mới cho ngành F&B đang dần hình thành.

Tay thoăn thoắt đóng gói đơn, chờ shipper đến lấy, anh Lý Minh Thiện - chủ thương hiệu Bún Siêu Mọc 35K - chia sẻ về hành trình “lên app” của mình: “Sự thật thú vị là tôi bán trên app trước rồi mới mở quán phục vụ ăn tại chỗ”.

Lý giải về quyết định này, anh cho biết bản thân quan sát thấy thói quen đặt đồ ăn qua ứng dụng ngày càng phổ biến. So với bán tại chỗ, kênh online giúp quán tiếp cận nhiều khách hàng ở xa, không bị giới hạn bởi phạm vi địa lý. Vì vậy, anh quyết định kinh doanh trên ứng dụng giao đồ ăn trước khi mở cửa hàng.

Những ngày đầu, nền tảng gia đình với truyền thống làm giò chả và kinh nghiệm bán bún mọc của mẹ đã giúp anh tạo ra hương vị riêng cho quán. Mức giá 35.000 đồng ban đầu được lựa chọn như cách định vị đơn giản, dễ nhớ. Tuy nhiên, hành trình khởi đầu không dễ dàng. “Những ngày đầu gần như chưa có khách”, anh kể. Để tạo đà, anh chủ động tham gia chương trình đồng tài trợ và quảng cáo trên GrabFood, từ đó xây dựng được lượng khách ban đầu.

Sau khoảng một tháng, quán bất ngờ viral trên mạng xã hội, lượng đơn tăng đột biến. Đây trở thành bước ngoặt quan trọng, thúc đẩy anh mở cửa hàng để phục vụ khách có nhu cầu ăn tại chỗ.

Hoạt động kinh doanh của quán từ đó nhanh chóng ổn định. Đến nay, trung bình mỗi ngày quán phục vụ khoảng 200-250 đơn GrabFood, chiếm đến 60% tổng doanh thu. Kênh online cũng giúp quán tiếp cận cả những khách ở xa 5-8 km, điều khó đạt được nếu chỉ kinh doanh tại chỗ.

Bên cạnh chất lượng món ăn, giá cả hợp lý và đảm bảo vệ sinh, các công cụ hỗ trợ từ nền tảng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp anh duy trì tăng trưởng. Dữ liệu từ GrabMerchant cho thấy cơ cấu khách hàng khá cân bằng, với khoảng 40% khách mới, 40% khách cũ. Những dữ liệu này giúp anh hiểu rõ hơn hành vi khách hàng và chủ động điều chỉnh chương trình ưu đãi phù hợp, từ đó từng bước mở rộng tệp khách.

“Ví dụ như với khách hàng mới có đơn từ 200.000 đồng, anh sẽ tặng sữa chua hoặc mã giảm phí vận chuyển. Khi họ thấy hợp lý và hài lòng, khả năng quay lại cũng cao hơn”, anh cho biết.

Khi hoạt động kinh doanh dần ổn định, anh bắt đầu thử nghiệm thêm hình thức quảng bá khác trên nền tảng. Trong năm nay, quán tham gia chương trình “Giải đấu quán đỉnh” trên GrabFood như một cách gia tăng độ hiện diện và tiếp cận thêm khách hàng mới.

Theo anh Thiện, chương trình không chỉ giúp thương hiệu được biết đến nhiều hơn mà còn góp phần thúc đẩy doanh thu tăng khoảng 15%. “Đây là sân chơi hay để các quán có thêm động lực phát triển”, anh chia sẻ.

Không phải quán nào cũng bắt đầu từ bài toán tìm khách. Với Kênh bà Châu - cá hồi ngâm tương thượng hạng, thách thức nằm ở khâu vận hành. Lựa chọn kinh doanh online, nhưng chị Nguyễn Thị Thùy Châu - chủ thương hiệu - từng phải đối mặt bài toán về khâu giao đồ ăn cho khách.

Câu chuyện khởi nghiệp của chị bắt nguồn từ chuyến du lịch cách đây 8 năm, khi chị nhận thấy sự yêu thích của các con với món cá hồi ngâm tương và quyết định mang hương vị ấy về Việt Nam. Ban đầu, chị chỉ bán online qua fanpage, song nhờ hương vị thơm ngon, quán được nhiều khách hàng ủng hộ. Tuy nhiên, khi lượng đơn tăng lên, những bất cập trong khâu vận hành dần bộc lộ.

“Thời gian đầu, tôi thuê shipper ngoài để phụ trách khâu giao đơn cho khách. Có những lúc shipper thích thì nhận đơn, không thì nghỉ, hoặc giao trễ khiến khách phàn nàn. Nhiều khi khách đông mà không có người giao, tôi buộc phải từ chối đơn”, chị cho biết.

Những bất cập trong khâu giao hàng buộc chị phải tìm cách vận hành ổn định hơn. Khi nhận thấy nhu cầu đặt món qua ứng dụng ngày càng lớn, chị quyết định đưa quán lên GrabFood. Từ đó, không chỉ giải được bài toán vận hành, quán còn tiếp cận thêm nhiều khách hàng mới.

“Từ ngày hợp tác GrabFood, tôi thấy công việc kinh doanh ổn hơn. App đã có sẵn đội ngũ tài xế đông đảo, tôi chỉ cần tập trung làm món rồi đợi tài xế tới lấy. Chưa kể, tôi cũng có nhiều khách mới từ ứng dụng này, họ tin đặt bởi có thông tin hình ảnh rõ ràng, có đánh giá, bình luận đầy đủ. Có gì phát sinh thì nền tảng hỗ trợ xử lý, nên tôi yên tâm hơn khi bán hàng”, chị Châu chia sẻ.

Không chỉ giúp giải quyết bài toán vận hành, nền tảng còn mở ra khả năng tiếp cận khách hàng ngoài khu vực lân cận cho các nhà hàng. Theo nghiên cứu Vietnam Merchant Study do Cardas Research & Consulting thực hiện vào tháng 11/2025, GrabFood được ghi nhận là thương hiệu giao đồ ăn số 1 trong việc giúp đối tác nhà hàng mở rộng phạm vi khách hàng.

Sau khi hoạt động ổn định trên nền tảng, chị Châu bắt đầu tham gia nhiều chương trình quảng bá để mở rộng tệp khách hàng. Điển hình như “Giải đấu quán đỉnh” để vừa gia tăng nhận diện, vừa thúc đẩy doanh thu. “Kể từ khi hợp tác GrabFood, doanh thu của quán tăng khoảng 60-70% so với trước, ghi nhận nhiều cột mốc tăng trưởng ấn tượng”, chị Châu cho biết.

Trong bối cảnh thị trường F&B ngày càng cạnh tranh, câu chuyện của những quán nhỏ như Bún Siêu Mọc 35K hay Kênh bà Châu cho thấy hướng đi khác. Khi biết tận dụng đúng kênh bán hàng, các quán có thể tiếp cận khách hàng theo cách linh hoạt hơn. Từ đó, cơ hội tăng trưởng không còn phụ thuộc hoàn toàn vào vị trí hay quy mô ban đầu.