Ban nhạc ảo vượt BlackPink, lập kỷ lục

Bài hát "Golden" của phim hoạt hình K-pop Demon Hunters đã làm nên lịch sử khi vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Ban nhạc ảo này đã lập nên kỷ lục chưa từng có trong lịch sử K-pop. Ảnh: Netflix.

Ra mắt từ ngày 20/6, bộ phim hoạt hình khoa học viễn tưởng - âm nhạc KPop Demon Hunters đang tạo nên một "cơn bão" toàn cầu.

Sau chỉ hơn 1,5 tháng ra mắt, tác phẩm đã thu hút 158,8 triệu lượt xem, chính thức vươn lên vị trí thứ 4 trong danh sách phim gốc ăn khách nhất mọi thời đại của Netflix.

Đặc biệt, ca khúc nhạc phim "Golden" do nhóm nhạc nữ hư cấu HUNTR/X trình bày đã tạo nên lịch sử khi đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Theo Billboard, đây là ca khúc K-pop đầu tiên do một nữ nghệ sĩ thể hiện đạt được thành tích này.

Sự thành công của Golden được đánh giá là một hiện tượng lạ. Dù không phải là một nhóm nhạc có thật, không có hoạt động quảng bá sân khấu, ca khúc vẫn chinh phục khán giả toàn cầu nhờ chất nhạc cuốn hút, ca từ mạnh mẽ và hiệu ứng từ bộ phim đang "làm mưa làm gió" trên Netflix.

Thành công của K-pop Demon Hunters đến từ hình ảnh đẹp mắt, cốt truyện mới lạ cũng với việc lồng ghép khéo léo văn hóa Hàn Quốc. Ảnh: Netflix.

Theo Korea JoongAng Daily, Golden ra mắt ở vị trí 81 vào đầu tháng 7 và kiên trì leo hạng, đạt vị trí số 1 chỉ sau 7 tuần. Trong tuần thống kê gần nhất, ca khúc này đã ghi nhận 31,7 triệu lượt nghe tại Mỹ.

Ngoài ra, Golden cũng đứng đầu bảng xếp hạng Official Singles Chart của Anh, trở thành một trong số ít ca khúc chinh phục cả hai thị trường âm nhạc khó tính bậc nhất thế giới cùng lúc.

Tính đến nay, Golden là ca khúc K-pop thứ 9 trong lịch sử đạt hạng 1 Billboard Hot 100, nhưng là lần đầu tiên vị trí này thuộc về một nghệ sĩ nữ. Trước đó, các vị trí quán quân từng được nắm giữ bởi các nhóm và nghệ sĩ nam như BTS, Jimin và Jungkook.

Ca khúc được thể hiện bởi ba nghệ sĩ gốc Hàn Quốc là Ejae, Audrey Nuna và Rei Ami. Golden cũng là bài hát từ một phim hoạt hình đầu tiên đạt vị trí này kể từ ca khúc We Don’t Talk About Bruno trong phim Encanto ra mắt năm 2022.

K-pop Demon Hunters kể về nhóm nhạc nữ HUNTR/X, những cô gái vừa là thần tượng trên sân khấu, vừa là chiến binh chống lại quỷ dữ. Đối thủ của họ là "Saja Boys", một nhóm nhạc nam thực chất là quỷ đội lốt. Phim đưa khán giả vào một thế giới đầy màu sắc, nơi ánh đèn sân khấu K-pop hòa quyện cùng những trận chiến phép thuật và công nghệ đầy kịch tính.

K-pop Demon Hunters hiện đã trở thành phim hoạt hình ăn khách nhất lịch sử Netflix. Thành công của bộ phim đến từ nhiều yếu tố: hình ảnh đậm chất anime, cốt truyện kịch tính và lối kể chuyện cân bằng giữa hài hước và cảm động.

Đồng đạo diễn kiêm biên kịch Maggie Kang chia sẻ rằng bộ phim là một lời tri ân dành cho K-pop và văn hóa Hàn Quốc, kết hợp với các yếu tố thần thoại và văn hóa dân gian truyền thống.

Mặc dù có ý kiến cho rằng thời lượng phim ngắn khiến việc phát triển nhân vật chưa sâu sắc, công thức làm phim quen thuộc này lại mang đến hiệu quả bất ngờ. Sự độc đáo từ các yếu tố văn hóa Hàn Quốc và âm nhạc bắt tai đã giúp K-pop Demon Hunters trở thành một tác phẩm nổi bật.

Với thành công vang dội này, đạo diễn Maggie Kang đã bày tỏ mong muốn sản xuất phần tiếp theo và các câu chuyện phụ để mở rộng vũ trụ của phim. Khán giả đang háo hức chờ đợi Netflix bật đèn xanh cho dự án này.