Bản lĩnh để sống sót nơi 'chiến trường' công sở

Ở chốn văn phòng luôn có những đợt sóng ngầm, bạn muốn gặt hái thành tựu để được cấp trên chú ý, nhất định phải nỗ lực không ngừng; khi được khen ngợi, hãy giữ thái độ khiêm tốn.

Ở chốn công sở, hãy cố gắng thể hiện tài năng, nhưng không nên tự phụ. Ảnh minh họa: tvN.

Trong vòng tay của cha mẹ, nhà trường, chúng ta vẫn có thời gian để mơ mộng. Ở công ty, không thể mong chờ bất kỳ thành công mang tính may mắn nào hay ôm mộng tưởng hão huyền. Điều chúng ta phải làm là bước đi chắc chắn từng bước một. Câu nói ấy nghe có vẻ đơn giản, nhưng muốn làm được tuyệt đối không dễ dàng.

Chúng ta phải biết những gì mình không thể làm. Học cách nói không với những điều vượt quá khả năng, học cách khám phá những điểm mạnh của bản thân, tránh nhược điểm, tận dụng đầy đủ và hoàn thiện những lợi thế của riêng bạn.

Những người hiểu biết, thông minh sẽ sử dụng tối đa lợi thế của mình để vượt qua mọi rào cản trong công việc, thay vì chịu trầy da tróc vảy trong lĩnh vực mà họ không giỏi hoặc đã qua những nỗ lực lâu dài mà vẫn khó cải thiện.

Chúng ta phải rèn luyện để có một trái tim mạnh mẽ. Chốn công sở giống như chiến trường. Có mưa thuận gió hòa, cũng có những phong ba bão táp. Đôi khi trời yên biển lặng, đôi khi đao kiếm bao vây tứ bề. Sự phản bội đằng sau sự ấm áp, sự cám dỗ sau sự chu đáo, sự băng giá lạnh lùng đằng sau sự nhiệt tình… Điều này đòi hỏi chúng ta phải ung dung và bình tĩnh đối mặt với mọi tình huống.

Khi bạn muốn khóc, hãy khóc lặng lẽ một mình, hoặc tìm người thân nhất để dốc hết cõi lòng. Đừng trút bất cứ cảm xúc tiêu cực nào của bạn trước mặt đồng nghiệp, ngay cả khi bạn nghĩ rằng không công bằng, uất ức đi nữa. Hãy nhớ rằng sự ổn định về cảm xúc là một yêu cầu nghề nghiệp cơ bản. Điều này rất quan trọng cho sự phát triển nghề nghiệp của bạn.

Khi đứng trước bất kỳ sự bất công hay bất bình nào, việc đầu tiên bạn cần làm là giữ bình tĩnh. Không có thù ghét không có lý do, mâu thuẫn xảy ra đều có một quá trình. Hãy tìm ra chân tướng từ những sự kiện không công bằng và trong những điều uất ức, sự bất bình; tìm ra lý do sâu sắc và logic đằng sau những biểu hiện.

Những tảng băng trôi nổi trên mặt nước thực chất đều là các dấu hiệu. Cần dựa vào trí tuệ của chính mình để giải quyết chúng. Khi nhận thấy rằng bản thân tạm thời không thể thay đổi hiện trạng và không thể tranh luận, bạn có thể chọn rời đi vào lúc thích hợp.

Im lặng làm việc. Đừng có cả ngày nghĩ rằng cứ thong dong mà có thể gây dựng được một sự nghiệp lớn mạnh, đừng gặp ai cũng khoe khoang về những sáng tạo của riêng mình. Người không coi bạn là kẻ nói dối thì cũng nghĩ rằng bạn là một kẻ ngốc.

Nhìn vào những nhân vật hàng đầu của ngành, câu chuyện của họ, tiểu sử của họ, xem họ đã làm được bao nhiêu việc trong thầm lặng. Họ đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, từ bỏ bao nhiêu thời gian sinh hoạt và giải trí. Những nhân vật ưu tú đều là người vất vả trong hạnh phúc.

Chúng ta phải trau dồi các giá trị của mình. Người chiến thắng ở nơi làm việc sẽ đảm nhận chức vụ CEO. Giá trị của các quyền lợi là rất lớn, có thể có được mức lương đáng ghen tị trong mắt bao người, nâng cao sức ảnh hưởng của mình cùng bao điều khác.

Nhưng mọi thứ đều phải đánh đổi, chức vụ giám đốc điều hành đồng nghĩa với áp lực cao, rủi ro cao, khối lượng công việc lớn. Nếu như bạn chứng kiến cuộc sống và công việc chân thực của các giám đốc điều hành, bạn có thể có suy nghĩ mới.

Càng sớm nhìn vào trái tim, bạn càng sớm có cảm hứng suy nghĩ, cách làm việc và lối sống đa dạng. Phải học cách cúi đầu đúng lúc. Khoảng cách giữa thực tế và kỳ vọng là không hề nhỏ. Những điều bạn không nhận thức được rất nhiều.

Chẳng hạn, thực tế cho bạn biết rằng bản thân không thể làm được một việc nhưng bạn vẫn cố chấp lừa dối bản thân để theo đuổi nó. Biết rõ ràng rằng không thể làm được mà vẫn cố gắng đeo đuổi sẽ làm người ta đau khổ. Học cách cúi đầu là biểu hiện của sự trưởng thành, thể hiện trí tuệ của một người.