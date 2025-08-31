Ban lãnh đạo Man Utd sợ Amorim xin từ chức

Không phải Ruben Amorim lo mất ghế, mà chính lãnh đạo Man Utd sợ ông chủ động từ chức.

Giới chủ Man Utd rất sợ Amorim bỏ đi giữa chừng.

Manchester United vừa có được chiến thắng đầu tiên của mùa giải hôm 30/8, nhờ quả phạt đền ở phút 97 của Bruno Fernandes giúp họ vượt qua Burnley với tỷ số 3-2 tại vòng 3 Premier League.

Sau trận thua sốc ở Carabao Cup trước Grimsby hồi giữa tuần, dư luận trong nội bộ Old Trafford dấy lên tin đồn Amorim có thể rời đi ngay trong kỳ tập trung ĐTQG, bất chấp kết quả gặp Burnley. Thắng lợi vừa rồi tạm thời xoa dịu nỗi lo ấy, nhưng nỗi bất an chưa hề biến mất.

Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" vẫn lo ngại Ruben Amorim có thể bỏ đi vì điều đó khiến mọi đầu tư và chiến lược của họ một năm qua đổ ra sông, ra biển. Dù Man Utd khởi đầu mùa giải thất vọng, ban lãnh đạo của "Quỷ đỏ" vẫn tin tưởng Amorim có thể xoay chuyển tình thế. Tuy nhiên, HLV 40 tuổi cần kiểm soát sự bộc phát thất thường trong cảm xúc - điều ngày càng trở thành mối lo ngại.

Amorim đánh mất niềm tin từ học trò.

Amorim chia sẻ: “Tôi không nghĩ đây là bước ngoặt. Tôi đã nói với các bạn chuyện này cả chục lần rồi. Mọi thứ là ngày qua ngày. Tôi hạnh phúc. Hôm nay chúng tôi đã trở lại gần hơn với đúng đẳng cấp của mình. Nếu bỏ qua trận đấu hôm thứ tư, màn trình diễn của chúng tôi so với năm ngoái có phần ổn định hơn. Đó là một tín hiệu tốt.”

Tuy nhiên, một số trụ cột của Man Utd tỏ ra mất niềm tin trước sự kiên định của Amorim với hệ thống chiến thuật từng mang lại thành công cho ông tại Sporting Lisbon, nhưng lại không phù hợp với nhân sự hiện tại ở Manchester. Một số khác thì bị xa cách bởi thói quen công khai chỉ trích cầu thủ của ông. Đây là điều mà họ cho rằng nên giữ kín trong phòng thay đồ.

Sau trận thua ở Blundell Park, Amorim thậm chí thừa nhận rằng có lúc ông “ghét” các học trò của mình. Bản thân vị HLV người Bồ Đào Nha cũng không giấu giếm sự nghi ngờ về việc liệu ông có phải người phù hợp cho công việc này hay không và đã không dưới 1 lần tuyên bố sẵn sàng ra đi mà không đòi bồi thường.