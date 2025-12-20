Bản hợp đồng lịch sử ở Arsenal

Arsenal sắp giữ chân tiền đạo Bukayo Saka bằng một bản hợp đồng kỷ lục, sau những đóng góp to lớn của ngôi sao người Anh cho CLB.

Arsenal quyết tâm giữ chân Saka. Ảnh: Reuters.

Theo TeamTALK, quá trình đàm phán giữa Giám đốc thể thao Andrea Berta và đại diện của Saka diễn ra thuận lợi trong suốt tháng 12 và chỉ còn một vài chi tiết nhỏ cần hoàn tất. Các bên được cho là đã đạt được thỏa thuận sơ bộ, theo đó Saka sẽ ký hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2031.

Đáng chú ý, bản hợp đồng mới sẽ giúp Saka trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất trong lịch sử Arsenal, với mức đãi ngộ khoảng 300.000 bảng mỗi tuần. Đây được xem là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp to lớn của cầu thủ người Anh, người trở thành biểu tượng mới tại sân Emirates trong nhiều mùa giải gần đây.

Nhà báo của The Athletic, David Ornstein, tiết lộ rằng nhiều ông lớn châu Âu sẵn sàng nhập cuộc nếu ngôi sao 24 tuổi này có ý định rời Emirates. Tuy nhiên, Saka được cho là đang tận hưởng cuộc sống tại Arsenal và không có mong muốn ra đi.

Kể từ khi gia nhập Arsenal hồi tháng 3, ông Berta để lại dấu ấn đậm nét trong công tác giữ chân các trụ cột. Trong năm 2025, vị Giám đốc Thể thao này thành công trong việc gia hạn hợp đồng với hàng loạt ngôi sao như William Saliba, Gabriel Magalhaes, Ethan Nwaneri và Myles Lewis-Skelly. Giờ đây, Saka là cái tên tiếp theo chuẩn bị cam kết tương lai lâu dài với “Pháo thủ”.

Bên cạnh việc giữ chân trụ cột, Arsenal cũng đưa vào tầm ngắm các ngôi sao tấn công khác như Antoine Semenyo (Bournemouth) hay Kenan Yildiz (Juventus).

