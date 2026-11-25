Việt Nam và Mali cùng ghi 5 bàn trước hai đối thủ, nhưng chỉ Mali biết cách biến một bàn gỡ thành chiến thắng.

U17 Việt Nam bước vào trận gặp Mali với một điểm sau hai lượt đấu tại U17 World Cup 2026.

Phút 66 trận gặp New Zealand, trung vệ Dyer lên tham gia một quả phạt góc. Đội trưởng New Zealand lao vào, đánh đầu đập đất ở cự ly chừng 4 m, đưa đội nhà vượt lên dẫn 3-2.

Chỉ ít phút trước, Nguyễn Lực và Đại Nhân vừa có pha phối hợp thuộc loại hay nhất của U17 Việt Nam từ đầu giải để gỡ hòa 2-2. Một đường chọc khe và một cú đặt lòng vào góc cao giúp Việt Nam mở lại trận đấu. Một quả phạt góc đủ để thầy trò HLV Cristiano Roland phải bắt đầu lại.

U17 Việt Nam gỡ hòa ba lần rồi sao nữa?

Cũng ở lượt trận thứ hai bảng G U17 World Cup 2026, Mali bước vào phút 67 trong thế hòa Bỉ 1-1. Yaya Niang sút từ rìa vùng cấm, đưa Mali dẫn 2-1.

Hai trận đấu, gần như cùng một thời điểm, tỷ số cùng đang cân bằng. Từ đó, Mali còn hơn 20 phút để giữ chiến thắng. Việt Nam cần đến phút 90+2 mới cứu được một điểm.

Ba lần bị dẫn, ba lần gỡ hòa trước New Zealand là thành tích đáng kể với một đội lần đầu dự U17 World Cup. Nhưng cũng chính con số ấy gợi ra câu hỏi khó hơn cho HLV Roland: vì sao sau hai bàn gỡ đầu tiên, đội ghi bàn kế tiếp đều là New Zealand?

Ở tỷ số 2-2, Việt Nam còn khoảng nửa giờ và vừa cho thấy có thể đánh vào khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương. Đường chuyền của Nguyễn Lực đặt Đại Nhân vào tư thế đối mặt thủ môn.

Song khi New Zealand được hưởng phạt góc, Dyer lại tiếp cận khung thành Việt Nam ở cự ly gần đến mức chỉ cần thắng pha tranh chấp đầu tiên là có thể ghi bàn. Hai tình huống cách nhau vài phút, nhưng đội xử lý tốt hơn trong vùng cấm của mình mới giành được lợi thế trên bảng tỷ số.

Ngay cả đoạn kết cũng mang cùng một lời nhắc. Pha bay người đánh đầu của Duy Khang ở phút 90+2 xứng đáng được nhớ như khoảnh khắc mang về điểm đầu tiên cho Việt Nam tại U17 World Cup. Thế nhưng chỉ một phút sau, Joe McIntyre sút xa dội cột. Khoảng cách giữa một màn ngược dòng đáng nhớ và trận thua thứ hai liên tiếp khi ấy chỉ bằng chiều rộng cột dọc.

U17 Việt Nam và Mali cùng ghi 5 bàn trước hai đối thủ Bỉ và New Zealand.

Trận ra quân gặp Bỉ còn cho HLV Roland một ví dụ rõ hơn. Sỹ Bách mở tỷ số, lần duy nhất Việt Nam dẫn trước sau hai lượt. Đến phút 60, khi Bỉ đã dẫn lại 2-1, Đăng Khoa xử lý mạo hiểm và mất bóng ở giữa sân. Bỉ phản công, ghi bàn thứ ba.

Từ thời điểm ấy, ngay cả cú đá phạt góc thành bàn hiếm thấy của Nguyễn Lực cũng chỉ đủ thu hẹp cách biệt xuống 2-3. Giá trị của siêu phẩm ấy đã bị giảm đi từ một pha mất bóng trước đó.

Gần 50 phút làm nên khác biệt của Mali

Trước Bỉ, Mali cũng bị dẫn và cũng cần một pha dứt điểm xuất sắc để gỡ hòa. Djigui Koita vô lê từ ngoài vùng cấm ở phút 18, chỉ năm phút sau bàn mở tỷ số của Niels Filippo. Nếu muốn hiểu vì sao Mali có 6 điểm còn Việt Nam có một, quãng thời gian đáng xem nhất chính là từ bàn của Koita đến cú sút của Niang ở phút 67.

Trong gần 50 phút ấy, Mali giữ được tỷ số 1-1 bằng cách tiếp tục dồn Bỉ về phần sân nhà. Theo tường thuật của hãng thông tấn Mali AMAP, Bỉ phải lùi xuống chờ phản công. FIFA cũng ghi nhận Mali tạo ra những cơ hội rõ rệt hơn sau bàn gỡ.

Bởi thế, khi Niang sút tung lưới Bỉ, bàn thứ hai của Mali đủ để định đoạt trận đấu. Cùng ghi hai bàn trước á quân châu Âu, Việt Nam thua ngược còn Mali thắng ngược.

Hàng thủ Mali mới thủng lưới một lần, trong khi U17 Việt Nam nhận 6 bàn thua sau hai trận.

Trước cuộc gặp Mali ngày 26/11, năm bàn thắng cho HLV Roland lý do để tin rằng Việt Nam có thể chọc thủng lưới đội đầu bảng. Điều ông cần ở học trò nằm trong những phút sau đó.

Khi vừa gỡ hòa, một pha theo người đến cùng ở quả phạt góc có thể giữ cho đội cơ hội thắng. Khi chỉ bị dẫn một bàn, một lựa chọn chuyền bóng an toàn ở giữa sân có thể giúp cú sút tiếp theo của Nguyễn Lực còn nguyên giá trị.

Việt Nam đã dành bốn trong năm bàn thắng tại giải để rút ngắn cách biệt hoặc gỡ hòa. Gặp Mali, họ cần cho mình cơ hội dùng một bàn thắng để lấy ba điểm.