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Pháp luật

Bàn giao 30 kẻ lừa đảo công nghệ cao cho Công an Trung Quốc

  • Thứ tư, 1/7/2026 17:53 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp bàn giao 30 người nước ngoài hoạt động lừa đảo công nghệ cao cho Công an Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Ngày 1/7, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin cho biết, vừa phối hợp Cục Đối ngoại (Bộ Công an) và lực lượng Biên phòng bàn giao 30 người nước ngoài hoạt động lừa đảo công nghệ cao cùng toàn bộ tang vật phạm tội cho Công an Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

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Cơ quan chức năng thực hiện thủ tục chuẩn bị bàn giao 30 người nước ngoài thuộc ổ nhóm tội phạm xuyên biên giới cho Công an Trung Quốc. Ảnh: Trần Quang/VTC News.

Theo đó, những người được bàn giao nằm trong ổ nhóm tội phạm xuyên quốc gia quy mô lớn bị lực lượng chức năng Việt Nam phát hiện​ qua công tác quản lý địa bàn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Cụ thể, trong hai ngày 8 và 14/5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an phường Móng Cái 3 kiểm tra hành chính tại 3 cơ sở lưu trú thuộc phường Móng Cái 3, gồm: Nhà ông N.V.H. ở khu phố Hải Yến 4, nhà ông H.V.S. và nhà ông T.V.H., cùng trú tại khu phố Hải Yến 7.

Tại các địa điểm này, cơ quan công an phát hiện, lập biên bản đối với 65 người nước ngoài cư trú và hoạt động bất minh (bao gồm 32 công dân Trung Quốc, 31 công dân Philippines và 2 công dân Malaysia).

Trong đó, lực lượng chức năng xác định rõ có 6 trường hợp nhập cảnh trái phép. Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị bắt giữ, cơ quan chức năng phát hiện một đối tượng đang bị Công an Trung Quốc ra quyết định truy nã về tội lừa đảo trên không gian mạng.

Tang vật thu giữ tại hiện trường rất lớn, là công cụ chuyên dụng phục vụ hoạt động lừa đảo trực tuyến, bao gồm: 8 máy vi tính để bàn, 33 máy tính xách tay, 3 máy tính bảng và 539 điện thoại di động thông minh.

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Lực lượng chức năng bàn giao tài liệu, tang vật có liên quan cho Công an Trung Quốc. Ảnh: Trần Quang/VTC News.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo các chủ cơ sở lưu trú, nhà cho thuê phải chấp hành nghiêm chỉnh luật cư trú, thực hiện đầy đủ việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài.

Mọi hành vi tiếp tay, chứa chấp, che giấu hoặc không kịp thời tố giác các đối tượng nước ngoài cư trú bất hợp pháp, có hoạt động bất minh sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật, từ xử phạt hành chính mức cao nhất cho đến truy cứu trách nhiệm hình sự.

​Đồng thời, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin, không làm theo các lời mời gọi đầu tư, kết bạn làm quen từ các tài khoản người nước ngoài, tài khoản “ảo” tự xưng là người thành đạt, không cung cấp thông tin cá nhân và đặc biệt không chuyển tiền cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào.

​Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan người nước ngoài cư trú bất hợp pháp hoặc có biểu hiện lắp đặt thiết bị công nghệ, điện thoại với số lượng lớn bất thường, cơ quan chức năng đề nghị người dân thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý.

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https://vtcnews.vn/ban-giao-30-ke-lua-dao-cong-nghe-cao-cho-cong-an-trung-quoc-ar1026768.html

Theo Tiến Thắng/VTC News

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