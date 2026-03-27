Bạn gái tin đồn của thần đồng Bayern Munich

Chuyện tình cảm của tài năng trẻ Lennart Karl đang thu hút sự chú ý của truyền thông Đức.

Zoe Kappele được đồn có quan hệ tình cảm với Karl.

Kể từ khi ra mắt đội một Bayern, Karl nhanh chóng chiếm được niềm tin từ HLV Vincent Kompany với 35 lần ra sân, đóng góp 8 bàn thắng và 6 kiến tạo, những con số cho thấy sự trưởng thành vượt bậc.

Không chỉ gây chú ý trên sân cỏ, đời sống cá nhân của Karl cũng trở thành đề tài bàn tán. Truyền thông Đức gần đây đồng loạt đưa tin anh có mối quan hệ tình cảm với người mẫu Zoe Kappele.

Cô nàng 22 tuổi là influencer nổi bật trên TikTok với hơn nửa triệu người theo dõi, thường xuyên đăng tải nội dung về vũ đạo và phong cách sống.

Tin đồn bắt đầu lan rộng sau loạt video Kappele đăng tải trong tháng này. Một đoạn clip với dòng chú thích ẩn ý về bạn trai chơi bóng đá, cùng bài đăng khác gắn hashtag “#42” (trùng với số áo của Karl tại Bayern) khiến cộng đồng mạng không ngừng suy đoán. Dù vậy, cả hai vẫn chưa lên tiếng xác nhận.

Kappele hiện trực thuộc công ty người mẫu Modelwerk và có lối sống năng động, thường xuyên du lịch đến các điểm nổi tiếng. Trên mạng xã hội, cô cũng gây chú ý khi diện nhiều mẫu áo bóng đá khác nhau, từ Manchester United đến Dortmund.

Ở tuổi 18, Karl đang có bước tiến nhanh cả trong sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, anh không chỉ là tương lai của Bayern mà còn có thể trở thành gương mặt đáng chú ý của bóng đá Đức trong thời gian tới.

