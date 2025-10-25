Bạn gái Lamine Yamal nói rõ về tin đồn mang thai

Mối tình giữa tài năng trẻ Lamine Yamal của Barcelona và nữ ca sĩ người Argentina Nicki Nicole đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng.

Nicki Nicole đang hẹn hò với Lamine Yamal.

Sau khi cặp đôi công khai hẹn hò và kỷ niệm một tháng yêu nhau, mạng xã hội lập tức bùng nổ với tin đồn Nicki mang thai. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận theo cách thẳng thắn nhưng đầy duyên dáng.

Trong một buổi trò chuyện trực tuyến với người hâm mộ, khi đang được làm tóc, Nicki bất ngờ nhận được câu hỏi: “Chị có đang mang thai với Lamine Yamal không?”. Cô bật cười, tỏ ra khá bất ngờ và trả lời ngắn gọn: “Không, không, không. Hiện tại thì không đâu”.

Dù bác bỏ tin đồn, Nicki vẫn không giấu khát khao làm mẹ trong tương lai. Nữ ca sĩ 24 tuổi chia sẻ: “Tôi cũng muốn làm mẹ nữa. Còn các bạn thì sao?”.

Phát biểu này khiến nhiều fan xúc động, cho rằng Nicki đang hướng tới một cuộc sống ổn định, dù hiện tại cô và Lamine mới bước đầu tìm hiểu.

Tình cảm của cặp đôi ngày càng sâu đậm và công khai hơn. Trong trận đấu thuộc Champions League giữa Barcelona và Olympiacos mới đây, Yamal ghi bàn và lập tức chạy đến khán đài để ăn mừng hướng về bạn gái, người đang cầm áo đấu của anh và rạng rỡ cổ vũ.

Trước đó, Nicki cũng được bắt gặp đưa Yamal đến sân tập Barcelona, khi cô cầm lái và chàng cầu thủ 18 tuổi ngồi ghế phụ, cả hai không ngần ngại vẫy tay chào người hâm mộ đang đứng bên ngoài.

Theo báo chí Tây Ban Nha, Nicki Nicole và Lamine Yamal hiện là một trong những cặp đôi trẻ được chú ý nhất làng thể thao châu Âu. Mối quan hệ của họ được cả hai bên gia đình ủng hộ, đặc biệt khi Yamal đang trải qua quãng thời gian thăng hoa trong màu áo Barcelona, còn Nicki ngày càng gặt hái thành công trên con đường âm nhạc.

Dù tin đồn mang thai đã được làm sáng tỏ, những chia sẻ của Nicki Nicole vẫn khiến công chúng quan tâm. Cô không phủ nhận mong muốn xây dựng một mái ấm trong tương lai, song khẳng định hiện tại, điều quan trọng nhất của cả hai là tiếp tục tập trung cho sự nghiệp - một người trên sân khấu, người kia trên sân cỏ.

Với hình ảnh trẻ trung, hiện đại và tình yêu được công khai một cách tự nhiên, Nicki Nicole và Lamine Yamal đang trở thành cặp đôi mới đầy sức hút của thế giới bóng đá và giải trí, hứa hẹn còn gây chú ý nhiều hơn trong thời gian tới.