Bạn gái kém 36 tuổi nói về tin chia tay NSND Việt Anh

Chân Chân phủ nhận việc chia tay NSND Việt Anh. Cô khẳng định cả hai đang hạnh phúc bên nhau.

Mới đây, thông tin NSND Việt Anh và bạn gái kém 36 tuổi chia tay lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều trang tin tức còn cho biết lý do cả hai đứt gánh là vấn đề tài chính. Thông tin lập tức gây xôn xao dư luận dù chưa rõ thực hư.

Tới tối 13/10, bạn gái NSND Việt Anh là Chân Chân bức xúc phủ nhận. Cô khẳng định 2 người vẫn hạnh phúc bên nhau.

Chân Chân phủ nhận thông tin chia tay NSND Việt Anh. Ảnh: FBNV.

Chân Chân đăng ảnh tình tứ bên NSND Việt Anh và viết: “Người ta đang vui vẻ hạnh phúc luôn đó. Ai đồn mắc mệt ghê. Mấy trang bớt dựng chuyện. Trước giờ tôi lười lên tiếng, không có nghĩa các bạn được phép tự biên tự diễn và xâm phạm quyền cá nhân của người khác để câu view, câu like. Đây là lần cuối tôi nói chuyện này".

Bạn gái hiện là quản lý của Việt Anh, đồng hành cùng ông trong các hoạt động nghệ thuật. NSND Việt Anh vướng tin hẹn hò Chân Chân từ 2024. Thời gian đầu, nam diễn viên phủ nhận thông tin và cho biết hai người chỉ đăng ảnh đùa giỡn. Tới cuối 2024, hai người thoải mái chia sẻ, công khai chuyện tình cảm. NSND Việt Anh đăng dòng trạng thái được cho là ngầm thừa nhận mối quan hệ với Chân Chân: “Yêu thương không bao giờ là muộn. Chân thành bao giờ cũng là cái bắt đầu”.

Tháng 7, một người bạn chia sẻ clip được ghi lại trong ngày sinh nhật của NSND Việt Anh. Người bạn này viết chú thích: “NSND Việt Anh được tình trẻ cầu hôn ở tuổi gần 70. Hạnh phúc mà đâu ai cũng có được. Em ngưỡng mộ thầy quá”. Sau đó, Chân Chân cũng chia sẻ clip lên trang cá nhân.

Trong clip, Chân Chân và bạn bè tổ chức sinh nhật cho NSND Việt Anh. Chân Chân còn tặng nam diễn viên món quà. Trước khi mở quà, Việt Anh nói: “Biết là quà gì rồi. Nhẫn cầu hôn chứ gì”. Sau đó, nam diễn viên mở hộp quà trong tiếng vỗ tay chúc mừng của bạn bè. Chiếc hộp chứa 2 chiếc nhẫn. NSND Việt Anh lấy một chiếc đeo vào ngón tay áp út của bạn gái. Chân Chân sau đó cũng đeo chiếc còn lại cho bạn trai.

NSND Việt Anh (tên thật: Nguyễn Văn Liêm) sinh năm 1958, được biết tới qua các sân khấu kịch và nhiều phim điện ảnh lẫn truyền hình như Mai, Hai Muối, Mùa hè đẹp nhất, Tết sum vầy, Sui gia ngõ hẹp… Việt Anh được phong tặng danh hiệu NSND vào năm 2019. Ông từng kết hôn với diễn viên Phương Linh, có một con gái và chia tay sau 12 năm chung sống.