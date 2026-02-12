Bạn gái kém 30 tuổi của tài tử 'Người Nhện'

Tờ Daily Mail mới đây đăng tải những bức ảnh được chụp tại khu vực VIP của trận đấu Super Bowl ở sân vận động Levi's, Santa Clara, California ngày 8/2. Trong sự kiện, Tobey Maguire và Mishka Silva gây chú ý khi ngồi cạnh nhau, đồng thời có nhiều tương tác thân mật. Trước đó, cả 2 cũng xuất hiện ở bữa tiệc trước sự kiện. Tuy nhiên, tới nay, 2 người chưa lên tiếng về tin đồn hẹn hò. Tobey Maguire từng kết hôn với nhà thiết kế trang sức Jennifer Meyer từ 2007 đến 2020 và họ có 2 con chung, Ruby, Otis.

Mishka Silva sở hữu hơn 267.000 người theo dõi trên Instagram và 673.300 người theo dõi trên TikTok tính đến tháng 2. Cô đã tham gia các chiến dịch thời trang của những thương hiệu lớn như Steve Madden, Smashbox, Guess. Mishka Silva theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm.

Trong một video đăng vào tháng 9/2025, nữ người mẫu chia sẻ cô thường đưa ra những quyết định bốc đồng, có sở thích mặc "những bộ quần áo siêu ngắn, nhỏ nhắn" và "thẳng thắn đến tàn nhẫn mà không hề hối hận". Cô cũng nói đùa bản thân thích "trang điểm 24/7".

Ngoài ra, người mẫu này từng cho biết phần khó khăn nhất khi làm người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội là "chắc chắn phải cố gắng không xúc phạm đến niềm tin của bất kỳ ai". Cô nói thêm: “Nhưng điều quan trọng, bạn cũng phải là chính mình”.

Tháng 9/2025, Mishka Silva kỷ niệm 6 năm ngày ký hợp đồng người mẫu đầu tiên. Nữ influencer chia sẻ: “Suốt 6 năm, tôi mơ ước được làm việc cho một nhãn hàng thời trang cao cấp, nhưng điều đó đã không thành hiện thực. Tôi tự nhủ ‘mình nên hài lòng, mình đang có việc làm và kiếm được nhiều tiền’ nhưng tôi vẫn giữ giấc mơ đó - được sải bước trên sàn catwalk cho một thương hiệu thời trang cao cấp”.

Cô ấy tiếp tục: “Phải mất 6 năm và có vài lần tôi thậm chí muốn bỏ cuộc, nhưng tôi đã không làm thế. Giờ đây, sau 6 năm nỗ lực, tôi đã có được hợp đồng thời trang cao cấp đầu tiên. Tôi sẽ trình diễn cho một trong những thương hiệu lớn nhất và hàng đầu thế giới vào ngày mai. Tôi vô cùng biết ơn các quản lý vì đã tin tưởng tôi cũng như gia đình, bạn bè đã luôn ủng hộ tôi. Tôi biết đây chỉ là một show diễn nhưng nó giống một dấu mốc lớn trong những mục tiêu cuộc đời tôi”.

Tobey Maguire hơn Mishka Silva 30 tuổi. Mối quan hệ giữa 2 người đang gây xôn xao dư luận dù họ không lên tiếng xác nhận.

