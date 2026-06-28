Bạn gái Jude Bellingham làm gì để 'mẹ anh không bắt chia tay'

Có một câu đùa lan truyền trong hội WAG của tuyển Anh rằng họ đều "ngán" mẹ của Jude Bellingham. Điều đó có lẽ xuất phát từ việc bà Denise luôn hết mực bảo vệ con trai siêu sao.

Thế nhưng, một cô gái đã thành công chinh phục được người phụ nữ đứng sau thành công của ngôi sao Real Madrid. Đó chính là bạn gái xinh đẹp của Jude Bellingham: Ashlyn Castro (28 tuổi).

Theo các nguồn tin, mối quan hệ giữa bà Denise và Ashlyn từng "hơi căng thẳng" khi Jude bắt đầu hẹn hò với người đẹp Mỹ vào năm 2024. Một số người còn nhận xét bà Denise là người "khá lạnh lùng". Tuy nhiên giờ đây, cả hai đã xây dựng được mối quan hệ được mô tả là "đặc biệt và ít ai ngờ tới".

Jude Bellingham và bạn gái Ashlyn Castro lần đầu tiên được bắt gặp xuất hiện cùng nhau ở nơi công cộng tại Madrid (Tây Ban Nha) tháng 1/2025. Ảnh: BackGrid.

Từng lắc đầu về người yêu của con trai

Khi Jude và Ashlyn mới đến với nhau, được cho là sau khi quen qua ứng dụng hẹn hò dành riêng cho người nổi tiếng Raya, bà Denise tỏ ra dè dặt với Ashlyn. Công việc influencer (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội) của cô khiến cả bà Denise lẫn cha Jude là ông Mark Bellingham đều lo ngại.

Khác với thị trấn nhỏ Stourbridge ở vùng West Midlands (Anh), nơi Jude và em trai Jobe lớn lên, Ashlyn sinh ra và sống tại Los Angeles (Mỹ). Chỉ cần lướt Instagram của cô cũng dễ dàng nhận thấy phong cách sống xa hoa.

Ashlyn thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi chuyên cơ riêng, nghỉ tại các khách sạn hạng sang với hơn 700.000 người theo dõi trên Instagram và 254.000 người theo dõi trên TikTok.

Hình ảnh sang chảnh của Ashlyn Castro từng khiến bà Denise Bellingham không vừa lòng. Ảnh: ashlyncastro/Instagram.

Một nguồn tin trong tuyển Anh cho biết: "Denise và Mark đã dành cả cuộc đời để giúp Jude và Jobe trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Họ không muốn có ai đó lợi dụng thành công của Jude vì lợi ích cá nhân".

Vì thế, khi Jude Bellingham công khai hẹn hò với Ashlyn Castro, công việc influencer của cô khiến cha mẹ anh không thực sự yên tâm. Họ còn nhìn ra không ít dấu hiệu đáng lo.

Có lẽ, Ashlyn phải chứng minh bản thân với phụ huynh của bạn trai. Và cô đã làm được.

Ashlyn nhiều lần được bắt gặp ngồi cạnh bà Denise trên khán đài trong các trận đấu của tuyển Anh tại World Cup. Hai người cũng thường cùng nhau đến sân Bernabeu cổ vũ Jude thi đấu cho Real Madrid.

Ashlyn cùng với mẹ bạn trai theo dõi anh chơi cho đội tuyển Anh ở Barcelona năm ngoái. Ảnh: Bradley Collyer/PA Wire.

Gắn bó từ những tổn thương

Theo các nguồn tin, điều giúp bà Denise và Ashlyn trở nên gắn bó là mối quan hệ đầy sóng gió giữa Ashlyn với mẹ ruột - bà Tina-Marie Young. Hiện bà Tina-Marie sống trong một khu tạm trú dành cho người vô gia cư.

Hai mẹ con, từng sống cùng nhau ở Long Beach khi Ashlyn còn nhỏ, được cho là đã cắt đứt quan hệ. Tuy nhiên, điều đó không ngăn bà Tina-Marie liên tục đăng các video TikTok khiến con gái tổn thương.

Trong một video, bà nói: "Jude Bellingham là ai vậy? Con đã chống lại mẹ mình, nói dối về mẹ và bỏ mặc mẹ trong các trại tạm trú". Ở một video khác, bà tiếp tục: "Nào Jude Bellingham, cậu đang quen con gái xinh đẹp của tôi đấy. Nó bỏ mặc mẹ trong trại tạm trú rồi còn nói dối về mẹ. Cậu cũng đang sống giả tạo sao?".

Trong khi đó, Ashlyn cho biết mẹ cô mắc bệnh tâm thần phân liệt và đã không điều trị bằng thuốc suốt khoảng 10 năm, khiến mối quan hệ giữa hai người đổ vỡ. Ashlyn rất thân thiết với cha mình, nhưng ông đã qua đời vào năm 2021 ở tuổi 59 sau khi mắc Covid-19.

Một nguồn tin cho biết: "Cả Ashlyn và bà Denise đều là những người rất mạnh mẽ. Ashlyn có mối quan hệ vô cùng khó khăn với mẹ ruột. Bà Denise đã ở bên cạnh giúp đỡ cô ấy vượt qua".

Bà Denise và chồng cũ dành cả cuộc đời để giúp 2 con trai Jude và Jobe trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Họ không dễ dàng chấp nhận Ashlyn ngay từ đầu. Ảnh: judebellingham/Instagram.

Việc phải chứng kiến bạn gái liên tục bị mẹ đẻ công kích khiến Jude Bellingham rất đau lòng. Nhưng chính việc Ashlyn không còn quan hệ với đấng sinh thành đã khiến cô và bà Denise ngày càng thân thiết hơn.

Nguồn tin tiếp tục: "Bề ngoài, Denise có thể khiến người khác e dè, nhưng gia đình luôn là điều quan trọng nhất với bà. Bà là một người mẹ hết lòng vì các con và đã hy sinh rất nhiều. Việc Ashlyn trở thành một phần của gia đình khiến bà Denise rất hạnh phúc".

Ashlyn đã trải qua vài năm vô cùng khủng khiếp. Bà Denise đối xử với cô rất tuyệt và giờ họ thực sự rất thân thiết. Ngược lại, Ashlyn cũng luôn ở bên Denise khi bà trải qua cuộc sống độc thân sau khi chia tay Mark - người chồng gắn bó suốt 20 năm.

Hai người sống xa nhau nhiều năm để hỗ trợ sự nghiệp của hai con trai: Denise chuyển sang Tây Ban Nha sống cùng Jude, còn Mark ở lại đồng hành cùng Jobe, hiện thi đấu cho Borussia Dortmund.

Nguồn tin cho biết: "Ashlyn luôn ở bên hỗ trợ bà Denise và Jude trong khoảng thời gian khó khăn đó".

Đáng chú ý, Denise năm nay 57 tuổi, hơn chồng cũ Mark 8 tuổi. Vì vậy, gia đình Bellingham dường như không quá bận tâm đến khoảng cách 6 tuổi giữa Ashlyn và Jude.

Ashlyn Castro sinh năm 1998, hơn Jude Bellingham 6 tuổi. Nhưng khoảnh khắc tuổi tác không khiến gia đình lo ngại. Ảnh: ashlyncastro/Instagram.

Mối tình sóng gió

Là mối tình nghiêm túc đầu tiên của Jude, Ashlyn hiện dành nhiều thời gian tại biệt thự trị giá khoảng 7 triệu bảng của anh ở khu La Finca (Madrid), nơi bà Denise cũng sinh sống.

Những người thân cận với cặp đôi tin rằng đây là một mối quan hệ nghiêm túc. Jude từng gọi Ashlyn là "tình yêu của anh", còn cô mô tả bạn trai là: "Người chu đáo, tử tế, chăm chỉ và tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp".

Tuy nhiên, chuyện tình của họ cũng khiến Ashlyn trở thành mục tiêu công kích trên mạng xã hội. Một tài khoản viết: "Cô ta chỉ đào mỏ thôi. Đó là lý do phần lớn fan của Jude không thích cô ấy. Mục tiêu của cô ấy chỉ là trở thành WAG, bất kể là của ai".

Jude Bellingham hôn bạn gái say đắm sau chiến thắng 4-2 của Anh trước Croatia tại World Cup 2026. Ảnh: Real Madrid Family.

Một số người còn cho rằng Ashlyn thực chất đã 35 tuổi thay vì 28, điều mà cô nhiều lần phủ nhận. Cô đáp trả những cáo buộc này, gọi chúng là "thiếu tôn trọng" và hoàn toàn sai sự thật.

Một người trong ngành giải trí nhận xét: "Yêu Jude cũng giống như hẹn hò với một trong những bạn gái của Harry Styles vậy. Anh ấy có rất nhiều fan nữ trẻ tuổi mê mẩn mình và cách họ phản ứng là tung ra những lời cay nghiệt. Điều đó thực sự rất khó khăn với Ashlyn vì tất cả đều là những lời bịa đặt".

Hiện Ashlyn hoàn toàn hòa nhập với cuộc sống của một nàng WAG tuyển Anh và luôn đồng hành cùng Jude tại World Cup.

Nguồn tin cuối cùng còn dự đoán: "Mọi người đều cảm thấy Jude có thể sớm cầu hôn. Vì thế, việc Ashlyn đã chiếm được cảm tình của bà Denise quả thực là một lợi thế rất lớn".