Bạn gái hơn 10 tuổi của Cuz Beckham đáp trả

Mối quan hệ giữa Cruz Beckham và bạn gái hơn 10 tuổi Jackie Apostel gây chú ý gần đây. Trước những ý kiến chế giễu, Apostel lên tiếng đáp trả.

Theo Page Six, thời gian gần đây, mối quan hệ giữa Cruz Beckham và bạn gái hơn 10 tuổi Jackie Apostel - nhận được nhiều sự chú ý. Không ít người bày tỏ sự tò mò về khoảng cách tuổi tác của cặp đôi.

Cụ thể, dưới bài đăng của Victoria Beckham tại Tuần lễ Thời trang Paris, một khác giả đã bình luận: “Vì sao một người 29 tuổi lại hẹn hò với người 20 tuổi? Thật kỳ lạ”. Người này cũng cho biết họ đang nói về mối quan hệ giữa Cruz Beckham và Jackie Apostel.

Hình ảnh Jackie Apostel và Cruz Beckham. Ảnh: @leoferreiramua.

Trước lời chế giễu, Jackie Apostel nhanh chóng đưa ra lời đáp trả. Cô viết: “Bởi vì anh ấy tốt bụng, hài hước, thông minh, biết quan tâm, có chí tiến thủ, trưởng thành, tài năng, trung thành và cũng rất điển trai”.

Phản hồi của Jackie Apostel nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ. Nhiều khán giả bày tỏ quan điểm cho rằng khoảng cách tuổi tác không phải vấn đề trong tình yêu và dành lời chúc tốt đẹp cho cặp đôi.

Trong thời gian dự Tuần lễ Thời trang Paris, Apostel chia sẻ nhiều hình ảnh tình cảm bên Cruz, trong đó có bức ảnh cả hai hôn nhau. Cô diện váy đen quây, cảm ơn Victoria Beckham vì thiết kế yêu thích: “Một buổi trình diễn tuyệt vời, tôi thật vinh dự khi được chứng kiến điều này”.

Cruz Beckham và Jackie Apostel bắt đầu hẹn hò từ tháng 6/2024 và công khai mối quan hệ vào tháng 10 cùng năm. Cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện thời trang và chia sẻ hình ảnh tình cảm trên mạng xã hội.

Cruz Beckham sinh năm 2005, là con trai thứ ba của cựu danh thủ David Beckham và nhà thiết kế thời trang Victoria Beckham. Anh theo đuổi con đường âm nhạc từ sớm, từng phát hành đĩa đơn đầu tay If Everyday Was Christmas năm 2016 khi mới 11 tuổi. Cruz hiện sống giữa London và Los Angeles, được truyền thông chú ý không chỉ nhờ xuất thân danh tiếng mà còn bởi phong cách thời trang cá tính.

Jackie Apostel sinh năm 1995, là người mẫu và nhạc sĩ người Mỹ. Cô hoạt động trong lĩnh vực sáng tác và thời trang, từng hợp tác với nhiều thương hiệu châu Âu. Apostel được công chúng biết đến nhiều hơn khi công khai hẹn hò với Cruz Beckham vào cuối năm 2024.