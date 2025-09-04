Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bạn gái Donnarumma gây chú ý

  • Thứ năm, 4/9/2025 19:00 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Alessia Elefante đồng hành cùng bạn trai Gianluigi Donnarumma khi sang Anh sinh sống và làm việc.

Alessia Elefante khoe dáng trên biển.

Donnarumma gia nhập Man City trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, đánh dấu một bước chuyển mình đáng kể trong sự nghiệp của thủ môn người Italy.

Điều đặc biệt là Donnarumma sẽ không đơn độc trong hành trình mới này, khi có sự đồng hành của bạn gái Alessia Elefante. Cặp đôi bắt đầu mối quan hệ từ năm 2017, khi Donnarumma còn thi đấu tại AC Milan.

Alessia sinh ra và lớn lên ở Naples. Cô thu hút được một lượng người theo dõi khổng lồ trên mạng xã hội với 111.000 người theo dõi trên Instagram. Tại đây, Alessia thường đăng tải những bức ảnh tuyệt đẹp của mình, đồng thời không quên thể hiện tình yêu dành cho Donnarumma.

Donnarumma anh 1

Alessia hạnh phúc bên Donnarumma.

Alessia thường xuất hiện tại các trận đấu có mặt Donnarumma, mặc trang phục của đội bóng và ăn mừng cùng anh. Hồi tháng 5, Alessia chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên Donnarumma trên khán đài Allianz Arena sau khi PSG vô địch Champions League.

Alessia còn có sự nghiệp riêng là một nhà thiết kế nội thất, nhưng không khoe trên trang cá nhân. Bạn gái Donnarumma ưa thích chia sẻ những bức ảnh khoe vóc dáng ấn tượng và chuyến du lịch đến các địa điểm nổi tiếng như Bahamas và Sardinia.

Những bức ảnh này thường nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ, với nhiều bình luận ca ngợi nhan sắc của Alessia.

Duy Luân

Donnarumma Gianluigi Donnarumma Donnarumma man city Alessia Elefante

  • Gianluigi Donnarumma

    Gianluigi Donnarumma

    Gianluigi Donnarumma là thủ môn chuyên nghiệp người Italy, hiện thuộc biên chế CLB AC Milan. Gia nhập học viện đào tạo trẻ của Milan năm 14 tuổi, nhờ tài năng thiên bẩm và thể hình lý tưởng, Donnarumma nhanh chóng chiếm được xuất bắt chính trong khung gỗ của Milan chỉ 2 mùa giải sau đó. Trên bình diện quốc tế, Donnarumma thường xuyên góp mặt trong các đợt triệu tập ĐTQG từ 2016.

    Bạn có biết: Donnarumma hiện giữ kỷ lục là thủ môn trẻ nhất từng ra sân trong đội hình xuất phát tại Serie A khi mới 16 tuổi, 8 tháng và 6 ngày.

    • Ngày sinh: 25/02/1999
    • Quê quán: Castellammare di Stabia, Italy
    • Chiều cao: 2.00 m
    • Câu lạc bộ: AC Milan (Italy)

