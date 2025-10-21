Bạn gái 10 năm của buitruonglinh

Sau các livestage, buitruonglinh đang là nghệ sĩ có sự bứt phá tại chương trình Anh trai "say hi" 2025. Anh nổi bật với giọng hát đẹp, thần thái thu hút trên sân khấu. Nhiều năm qua, buitruonglinh cũng ngôi sao thu hút lượng fan đông và sở hữu loạt ca khúc hit, có thể kể đến như Từng ngày yêu em, Cho dù mai về sau, Vì điều gì, Đường tôi chở em về... Ngoài âm nhạc, ca sĩ sinh năm 1999 cũng được chú ý với mối tình kéo dài gần 10 năm.

Bạn gái nam ca sĩ tên Thúy Hằng, không hoạt động trong giới giải trí. Cả hai công khai chuyện tình cảm nhiều năm qua. Vào mỗi dịp đặc biệt như kỷ niệm ngày yêu, Thúy Hằng và buitruonglinh đều đăng tải hình ảnh hạnh phúc bên nhau.

Thúy Hằng có vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương. Cô đồng hành cùng người yêu trong các chương trình, buổi biểu diễn ở nhiều nơi. Trong một bài phỏng vấn, buitruonglinh cho biết bạn gái là cảm hứng để anh sáng tác ca khúc Cho dù mai về sau.

Thúy Hằng không chia sẻ quá nhiều thông tin về cuộc sống, công việc trên mạng xã hội. Theo một số hình ảnh được cô đăng tải, bạn gái buitruonglinh theo đuổi phong cách thời trang năng động nhưng không kém phần nữ tính.

Cô và bạn trai thường xuyên có những chuyến du lịch cùng nhau. Trong chuyến đi gần nhất vào đầu tháng 2 nhân dịp kỷ niệm 9 năm bên nhau, Thúy Hằng chia sẻ: "Cảm ơn chúng mình đã luôn yêu thương nhau. Yêu anh mập lắm".

buitruonglinh cũng dành những lời có cánh cho người yêu. Chia sẻ về bí quyết gắn bó nhiều năm, nam ca sĩ cho biết cả hai luôn trân trọng, đối xử chân thành và thông cảm lẫn nhau.

Bạn muốn tình yêu hay một mối quan hệ?

Tình yêu không phải một mối quan hệ. Tình yêu tạo ra mối liên kết nhưng không phải một mối quan hệ. Mối quan hệ là một trạng thái đã hoàn thành hoặc kết thúc. Mối quan hệ là một danh từ, là một thời kỳ đã qua, giống như tuần trăng mật đã kết thúc. Vậy nên không còn niềm vui, nhiệt huyết nào vì mọi thứ đã qua rồi.

Trong một thế giới đầy biến động, nơi sự lo lắng và bất an trở thành trạng thái thường trực, Can Trường của Osho là lời mời gọi người đọc bước vào hành trình sống can đảm, sống thật, sống toàn vẹn với chính mình.