Bạn gái 10 năm của buitruonglinh

  • Thứ ba, 21/10/2025 18:30 (GMT+7)
buitruonglinh đang là nhân tố nổi bật tại show thực tế Anh trai "say hi" mùa thứ hai. Bạn gái nam ca sĩ là Thúy Hằng, không hoạt động trong giới giải trí.


ban gai buitruonglinh anh 1ban gai buitruonglinh anh 2

Sau các livestage, buitruonglinh đang là nghệ sĩ có sự bứt phá tại chương trình Anh trai "say hi" 2025. Anh nổi bật với giọng hát đẹp, thần thái thu hút trên sân khấu. Nhiều năm qua, buitruonglinh cũng ngôi sao thu hút lượng fan đông và sở hữu loạt ca khúc hit, có thể kể đến như Từng ngày yêu em, Cho dù mai về sau, Vì điều gì, Đường tôi chở em về... Ngoài âm nhạc, ca sĩ sinh năm 1999 cũng được chú ý với mối tình kéo dài gần 10 năm.

ban gai buitruonglinh anh 3

Bạn gái nam ca sĩ tên Thúy Hằng, không hoạt động trong giới giải trí. Cả hai công khai chuyện tình cảm nhiều năm qua. Vào mỗi dịp đặc biệt như kỷ niệm ngày yêu, Thúy Hằng và buitruonglinh đều đăng tải hình ảnh hạnh phúc bên nhau.

ban gai buitruonglinh anh 4ban gai buitruonglinh anh 5

Thúy Hằng có vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương. Cô đồng hành cùng người yêu trong các chương trình, buổi biểu diễn ở nhiều nơi. Trong một bài phỏng vấn, buitruonglinh cho biết bạn gái là cảm hứng để anh sáng tác ca khúc Cho dù mai về sau.

ban gai buitruonglinh anh 6ban gai buitruonglinh anh 7

Thúy Hằng không chia sẻ quá nhiều thông tin về cuộc sống, công việc trên mạng xã hội. Theo một số hình ảnh được cô đăng tải, bạn gái buitruonglinh theo đuổi phong cách thời trang năng động nhưng không kém phần nữ tính.

ban gai buitruonglinh anh 8ban gai buitruonglinh anh 9

Cô và bạn trai thường xuyên có những chuyến du lịch cùng nhau. Trong chuyến đi gần nhất vào đầu tháng 2 nhân dịp kỷ niệm 9 năm bên nhau, Thúy Hằng chia sẻ: "Cảm ơn chúng mình đã luôn yêu thương nhau. Yêu anh mập lắm".

ban gai buitruonglinh anh 10

buitruonglinh cũng dành những lời có cánh cho người yêu. Chia sẻ về bí quyết gắn bó nhiều năm, nam ca sĩ cho biết cả hai luôn trân trọng, đối xử chân thành và thông cảm lẫn nhau.

An Nhi

Ảnh: @thuyhang

bạn gái buitruonglinh buitruonglinh thúy hằng

