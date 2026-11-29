Ngoài ứng dụng chỉ đường, người giao đồ ăn còn phải ghi nhớ từng ngõ nhỏ, vị trí cửa hàng, những đoạn đường khó đi để tiết kiệm thời gian di chuyển.

Những làng như làng Vu Tân Trang ở quanh đây có rất nhiều, chẳng hạn từ làng bên như Tùng Lan Bảo, Tân Lực Đồn, Đông Quách Thượng, Đông Quách Hạ, cho đến cả những khu xa hơn như Bách Thiện đều có đến hàng chục nghìn người trẻ đang sinh sống.

Những làng này đa phần đều tương tự nhau, nhà do dân địa phương tự xây cất, nhà nào nhà nấy sát vách nhau. Nếu ngoài cửa không có biển số nhà dễ khiến cho người ta hoa mắt, không biết hướng nào mà lần.

Mã Hiểu Khang, bạn tôi, dù đã đến nhà tôi mấy lần nhưng vẫn không nhớ nổi, vì khu này nhà nào cũng giống nhà nào, vả lại nhà cửa chen chúc làm cho đường đi càng rối ren như mạng nhện. Người quen rồi thì đi lối nào cũng về được đến khu nhà mình, còn với những người chưa quen nếu không có ứng dụng chỉ đường thì khó mà ra khỏi làng.

Mỗi lần Hiểu Khang đến chơi, tôi đều phải giúp cậu ấy làm quen lại đường đi trong làng. Không phải vì cậu ấy mù đường, chỉ vì làng thay đổi quá nhiều, lúc thì phá dỡ một tòa chung cư khổng lồ, lúc lại đào đường sửa lối, hoặc một số cửa hiệu trên các con phố trung tâm vì không kinh doanh được nữa nên đã thay hình đổi dạng, biến thành một cửa hàng khác. Đó cũng là khó khăn của tôi khi đi tìm quán ăn và vị trí của khách hàng.

Một khó khăn khác nữa chính là đường sá trong làng. Hồi mới đi giao hàng, làng này đang sửa đường ống, chắc để tiện cho hệ thống thoát nước, thành thử trong làng ngổn ngang. Đường sá cứ đào từng quãng một chứ không sửa hết một lèo cho xong, nên có khi khúc trước vừa mới sửa xong khúc sau đã thấy đào xới lên rồi.

Những khi trời mưa, mặt đường chẳng khác nào chuồng lợn, vừa lấm lem bùn đất lại vừa khó đi. Mỗi lần về nhà hay đi giao hàng, tôi phải đi vòng vèo như đi đánh trận.

Tôi thường thắc mắc, tại sao họ vừa mới chôn đường ống xuống, chẳng được mấy bữa lại phải đào lên, sau đó lại lấp xuống, cứ như người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế vậy. Suốt từ tầm cuối tháng Tư cho đến tháng Sáu, họ liên tục sửa đường ống. Khó khăn lắm mới chờ được đến khi sửa xong, người ta lại xới đường lên để sửa sang gì đó khác.

Biết bao nhiêu lần đang lái xe, tôi bất thình lình gặp “ổ gà” phía trước, phanh gấp mà không kịp, đành mắm môi mắm lợi phi qua. Một cái hố sâu vài phân cũng khiến xe nẩy lên, long sòng sọc, cảm giác chỉ cần xóc thêm chút nữa thôi là chiếc xe của tôi sẽ tan tành.

Chuyện này thường xảy ra vào buổi tối, dù ban ngày thi thoảng cũng sẽ gặp. Lúc lái xe, tôi sẽ ghi nhớ xem chỗ nào có “ổ gà”, chỗ nào có gờ giảm tốc, chỗ nào dễ bị trật bánh xe.

Những khi không vội đi giao đơn, nếu nhìn thấy đường đi có hố khó phát hiện ra, tôi sẽ đi tới rừng cây ở cuối làng tìm ít gạch đá để lấp vào cái hố ấy.

Việc ấy quả thực đã phát huy tác dụng nhất định, tôi từng lấp một cái hố lớn trên trục đường chính của làng Vu Tân Trang, mấy hôm sau quay lại thấy mấy viên đá lấp hố đã đi đâu mất, còn cái hố thì được đổ thêm nhựa đường vào, mặt đường trở nên bằng phẳng.

Tôi thấy vui lắm. Tôi làm những việc nhỏ nhặt ấy không phải để thay đổi thế giới này, chỉ để cho bản thân không tụt dốc.