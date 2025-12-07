Bản đồ 3D của phường Thủ Đức chạm tới bản sao số

Phường Thủ Đức vừa ra mắt bản đồ sổ 3D, tái hiện toàn bộ không gian khu vực, hướng đến một trong những giải pháp quản lý đô thị hàng đầu thế giới.

Bản đồ số 3D phường Thủ Đức cho phép người dân dùng thử.

Tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định ban hành 11 nhóm công nghệ chiến lược. Trong đó, bản sao số (digital twin) cùng các danh mục khác như AI, robot, dữ liệu lớn,... được xác định là nền tảng chủ lực để thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, hỗ trợ phát triển bền vững các lĩnh vực trọng yếu.

Hôm 6/12, ban tổ chức ngày hội Công nghệ số Thủ Đức đã cho ra mắt Bản đồ số 3D phường Thủ Đức. Công nghệ tái hiện toàn bộ không gian Phường Thủ Đức, bao gồm các công trình công cộng, hạ tầng giao thông, địa điểm sinh hoạt và di tích lịch sử.

Hệ thống cung cấp dữ liệu trực quan ba chiều, đảm bảo đầy đủ thông tin cần thiết như dữ liệu chính quyền, kinh tế - văn hóa - xã hội, đặc biệt về quy hoạch. Qua đó, người dân, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý có thể thuận lợi hơn trong việc quan sát, truy cập và khai thác dữ liệu đô thị.

Bản đồ số 3D cho phép người dân tra cứu thông tin quy hoạch, xác định vị trí các công trình công cộng, hạ tầng và hiện trạng xây dựng một cách thuận tiện hơn. Nhờ trực quan hóa dữ liệu trên không gian ba chiều, người dùng có cái nhìn rõ ràng về bức tranh đô thị hiện tại, giảm thiểu nguy cơ hiểu nhầm hoặc bỏ qua chi tiết khi chỉ xem bản vẽ hay tài liệu dạng truyền thống.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, đánh giá cao nỗ lực chuyển đổi số của Phường Thủ Đức qua sản phẩm này. Ông giải thích rằng để có thể xây dựng bản đồ 3D phải dựa vào mô hình BIM (Building Information Modeling).

“Quy trình đòi hỏi nhà phát triển vẽ lại từng ngôi nhà, con đường một cách chính xác”, ông Hoà nói. Chuyên gia cũng chia sẻ rằng công nghệ sử dụng làm bản sao số như bản đồ số 3D của Phường Thủ Đức còn nâng cao hơn, do Digital Twin còn là hệ sinh thái số động, tự thu thập dữ liệu để học hỏi và phát triển.

Ông Nguyễn Thanh Hoà phát biểu tại sự kiện. Ảnh: CafeTek.

Tại sự kiện, ông Huỳnh Thanh Nhân, Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ về tính chiến lược của ngày hội Công nghệ số Thủ Đức. “Sự kiện không chỉ đơn thuần là một sân chơi công nghệ, mà còn là một cầu nối quan trọng nhằm mục tiêu lấy người dân làm trung tâm của quá trình chuyển đổi số”, ông cho biết.

Nhiều đô thị trên thế giới đã đưa bản đồ 3D và mô hình bản sao số (Digital Twin) vào công tác quy hoạch và quản lý. Tại Seoul (Hàn Quốc), nền tảng S-Map tái hiện toàn bộ thành phố trong không gian 3D, hỗ trợ người dân và cơ quan chức năng đánh giá các yếu tố quy hoạch như tầm nhìn, bóng che của công trình hay mật độ giao thông.

Đáng chú ý, dự án Virtual Singapore, triển khai từ năm 2014, được xem là Digital Twin quy mô quốc gia đầu tiên trên thế giới. Nhờ kết hợp dữ liệu vệ tinh, quét lidar, cảm biến IoT cùng thông tin giao thông và môi trường, nền tảng có khả năng mô phỏng thiên tai, tối ưu hệ thống chiếu sáng, lập kế hoạch năng lượng, phân tích đảo nhiệt đô thị, thậm chí thử nghiệm xe tự hành trong môi trường ảo.

Theo dự báo của ABI Research và Reuters, đến năm 2025 sẽ có hơn 500 thành phố trên thế giới triển khai mô hình digital twin, và quy mô có thể đạt tới 125,7 tỷ USD vào năm 2030. Công nghệ này giúp người dân cảm nhận rõ sự thay đổi, như chất lượng cuộc sống nâng cao, nhiều giá trị mới được tạo ra và hiệu quả sản xuất - kinh doanh được cải thiện.

Trong tương lai, bà Nguyễn Thị Mai Trinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thủ Đức, chia sẻ kế hoạch về phiên bản rút gọn của bản đồ số 3D ngay trên điện thoại. Cùng với ứng dụng Zalo mini, bản đồ số 3D là giải pháp cốt lõi giúp nâng cao hiệu quả quản lý đô thị và phục vụ người dân.