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Kinh doanh

Bán đấu giá biệt thự triệu USD của bà Trương Mỹ Lan

  • Thứ năm, 22/10/2026 21:51 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ba bất động sản tại khu vực trung tâm TP.HCM liên quan bà Trương Mỹ Lan sẽ được đưa ra đấu giá với tổng giá khởi điểm hơn 330 tỷ đồng.

Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM cho biết ngày 23/10 đơn vị này tổ chức đấu giá lần đầu ba bất động sản liên quan bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nhằm thực hiện nghĩa vụ thi hành án theo các bản án đã có hiệu lực pháp luật.

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Bà Trương Mỹ Lan trong một lần hầu tòa. Ảnh: Tân Châu.

Tài sản có giá khởi điểm cao nhất trong đợt này là căn biệt thự tại số 22B Nguyễn Thị Diệu, phường Xuân Hòa, TP.HCM, với mức hơn 200 tỷ đồng. Khu đất có diện tích gần 300 m2, thuộc loại đất ở đô thị, được sử dụng riêng và có thời hạn sử dụng lâu dài.

Tài sản thứ hai là nhà đất tại số 142 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TPHCM, có giá khởi điểm hơn 94 tỷ đồng. Khu đất rộng 115,9m², mục đích sử dụng đất ở đô thị. Công trình hiện hữu gồm 6 tầng, tầng hầm và tầng lửng, với tổng diện tích sàn gần 792 m2.

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Tài sản 22B Nguyễn Thị Diệu.

Tài sản còn lại là quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại số 151 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM, có giá khởi điểm hơn 37,3 tỷ đồng. Bất động sản này có diện tích đất 26,43 m2, trên đất có căn nhà cao 3 tầng, tổng diện tích sử dụng 62,42 m2.

Tổng giá khởi điểm của ba bất động sản trên là hơn 334 tỷ đồng. Việc đưa tài sản ra đấu giá nhằm thu hồi tiền thi hành án, bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tài chính mà bà Trương Mỹ Lan phải chịu theo các bản án liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát.

Ở giai đoạn 2 của vụ đại án Vạn Thịnh Phát, bà Lan có trách nhiệm bồi hoàn hơn 30.081 tỷ đồng cho hơn 43.000 bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

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Tài sản tại số 142 Võ Văn Tần.

THADS TP.HCM đã thực hiện 10 đợt chi trả, với tổng số tiền hơn 12.358 tỷ đồng. Riêng đợt 10, cơ quan thi hành án chi trả hơn 318 tỷ đồng, từ nguồn tiền thu được qua xử lý tài sản và các khoản hoàn trả.

Cơ quan chức năng tiếp tục xử lý các tài sản liên quan để có nguồn thanh toán cho các trái chủ trong những đợt tiếp theo.

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https://tienphong.vn/ban-dau-gia-biet-thu-trieu-usd-cua-ba-truong-my-lan-post1887507.tpo

Tân Châu/Tienphong.vn

Trương Mỹ Lan TP.HCM TP.HCM Vạn Thịnh Phát

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