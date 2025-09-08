Bạn đã biết gì về 'nguyên tắc 99/1'?

Nếu đi làm đều đặn, không nghỉ phép nhưng hiệu suất lao động thấp, bạn sẽ bị cấp trên đánh giá thấp hơn các đồng nghiệp thường xuyên xin nghỉ nhưng vẫn mang về hợp đồng khủng.

Khả năng tập trung và hiệu suất công việc trở thành thước đo quan trọng của các nhà quản lý.

Nguyên tắc 80/20 phổ biến trong cả cuộc sống và công việc. Ở đây tôi muốn đề cập đến nguyên tắc 99/1, đó chính là nguyên tắc siêu tập trung. Chúng ta thường thấy rằng nhiều đồng nghiệp chăm chỉ có năng suất ở mức thấp, đóng góp và hưởng thụ không tỷ lệ thuận với nhau.

Điều này có nghĩa là đóng góp của bạn giá trị bằng 0 hoặc thậm chí là giá trị âm. Đóng góp không có được sự báo đáp như mong đợi sẽ khiến bạn phủ định chính mình, mài mòn tinh thần chiến đấu và niềm đam mê của bạn. Bỏ ra nỗ lực nhưng kết quả không như ý là điều mà không ai muốn. Vậy làm thế nào để tránh điều đó?

Chúng ta phải xây dựng thương hiệu cá nhân. Tôi từng thấy một cửa hàng nhỏ chỉ rộng 3 mét vuông ở chùa Kichijoji tại Tokyo kiếm được 23 triệu NDT mỗi năm, chỉ bằng hai loại đồ ăn vặt là thạch và bánh quy. Sự chú tâm của họ đối với sản phẩm là điều chúng ta cần học tập. Chúng ta cần suy nghĩ xem sản phẩm nào là thứ chúng ta có thế mạnh, có khả năng làm tốt nhất, có tính cạnh tranh nhất trên thị trường, hiệu quả nhất về chi phí, khiến người tiêu dùng mong chờ nhất...

Đa số các nhà quản lý đều đang bán dịch vụ chuyên nghiệp của riêng họ. Điều chúng ta phải làm là xây dựng thương hiệu cho các dịch vụ chuyên nghiệp của mình. Lý thuyết tài sản thương hiệu của David Aaker cho rằng, tài sản thương hiệu bao gồm nhận thức về thương hiệu, nhận diện chất lượng, liên kết thương hiệu, lòng trung thành với thương hiệu và tài sản hợp pháp của thương hiệu.

Hãy tập trung vào việc điều hành thương hiệu cá nhân của riêng bạn, biến mình thành một “sản phẩm” xa xỉ hạng nhất tại nơi làm việc. Hãy nhìn vào những ngôi sao của ngành công nghiệp giải trí, rất nhiều người trong số họ có một đội ngũ đằng sau chăm sóc cho thương hiệu cá nhân của riêng họ. Họ hiểu biết sâu sắc rằng sức mạnh của thương hiệu là rất lớn.

Điều đầu tiên chúng ta phải làm để điều hành một thương hiệu cá nhân tại nơi làm việc là quản lý thời gian. Chúng ta phải sử dụng 99% năng lượng để tập trung làm tốt một việc nhằm tối đa hóa giá trị thương hiệu của bản thân. Hãy tiếp tục đầu tư, tiếp tục đóng góp, tiếp tục nỗ lực.

Chúng ta phải sắp xếp kế hoạch của mình. Quá trình càng nhiều khâu thừa thãi, các loại chi phí càng cao. Liên tục làm phép trừ có mục tiêu chính là cách cải thiện hiệu quả liên tục.

Phải bình tĩnh khi đối mặt với cám dỗ. Khi bạn đạt được những thành tựu nhỏ, rất nhiều cám dỗ sẽ theo sau. Thực tế cho thấy rất ít người đạt được thành công lớn mà thiếu tập trung. Vì vậy, đối diện với cám dỗ, chúng ta phải giữ một cái đầu tỉnh táo, tập trung vào lĩnh vực đã nỗ lực nhiều năm, đừng từ bỏ dễ dàng.

Kinh nghiệm không chỉ giúp bạn sáng suốt khi đưa ra quyết định, mà còn mở rộng tầm nhìn của bạn. Sự nhìn nhận thấu đáo, nhanh nhạy về mọi ngóc ngách của ngành là lợi thế cạnh tranh của bạn với các đồng nghiệp khác trong ngành.

Các kỹ năng tích lũy qua nhiều năm đã cho bạn sự phán đoán chính xác về chiến lược, chiến thuật và khả năng xử lý khủng hoảng nhanh nhạy. Cũng giống như nhiều thợ thủ công hạng nhất, cùng một quy trình, cùng một vật liệu, cùng một máy móc, thực phẩm, quần áo và hàng thủ công, họ làm ra được những sản phẩm tinh xảo, khiến người ta đã nhìn ngắm là khó lòng quên được.

Xin được chia sẻ một kinh nghiệm mà tôi đã đúc rút: Tầng lớp quản lý sau 40 tuổi nên phát triển càng sâu càng tốt trong lĩnh vực mà họ giỏi. Hãy trân trọng kinh nghiệm quý báu của bản thân, nhất định không bao giờ mù quáng chuyển sang các ngành khác để chấp nhận rủi ro.

Bạn hỏi tôi 1% còn lại để làm gì. Tôi đề nghị bạn đầu tư thời gian và sức lực vào chân thiện mỹ, vì có đức tin sẽ giữ cho tâm hồn chúng ta bình yên và phong phú. Khi có thể bình tĩnh, chúng ta càng thêm tập trung.