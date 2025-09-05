Bài học đắt giá từ tờ USD nhàu nát

Dù tờ 20 USD bị rơi ở vệ đường có nhàu nhĩ, lấm bẩn nhiều người vẫn sẵn sàng nhặt nó lên. Giá trị của đồng tiền ấy không nằm ở vẻ bề ngoài của nó, điều này tương tự với con người.

Giá trị của những tờ tiền giấy không liên quan đến vẻ bề ngoài của chúng. Ảnh minh họa: C.F.

Thượng đế đóng cánh cửa này, thì sẽ mở ra cho bạn cánh cửa khác. Mỗi người đều là độc nhất vô nhị, chỉ có điều quỹ đạo cuộc sống mỗi người không giống nhau mà thôi.

Nhận biết rõ về bạn và người khác, đừng dùng cuộc sống của mình để “đo đạc” cuộc sống của người khác, hiểu rõ điểm khác biệt của mình nằm ở đâu, có như vậy bạn mới trở thành người có giá trị.

Đây là một câu chuyện tương đối quen thuộc: Trong một cuộc hội thảo, vị diễn giả nổi tiếng không nói lời mở đầu, mà chỉ giơ cao một tờ 20 USD Mỹ. Bấy giờ, có hơn 200 người ngồi trong khán phòng, diễn giả nói: “Ai trong số các bạn muốn tờ 20 USD này?”.

Rất nhiều cánh tay giơ lên, nhưng diễn giả lại nói: “Tôi sẽ tặng tờ 20 USD này cho một trong số các bạn, nhưng trước đó, xin mọi người hãy cho phép tôi làm một việc.” Sau đó, diễn giả vo tròn tờ tiền lại, nói: “Có ai muốn nó không?”.

Lúc này, vẫn có người giơ tay. Thấy vậy, diễn giả lại nói tiếp: “Nếu tôi làm như thế này, thì sẽ như thế nào nhỉ?”. Diễn giả ném tờ tiền xuống đất rồi giẫm chân lên. Sau đó, diễn giả nhặt tờ tiền lên, tờ tiền đã bẩn, diễn giả lại hỏi: “Bây giờ còn có ai muốn tờ tiền này nữa không?”. Vẫn có người giơ tay.

Mọi người muốn có tờ tiền kia, là vì bất kể tờ tiền bị vò, bị làm bẩn, giá trị của nó vẫn tồn tại. Trên đường đời, có lẽ chúng ta sẽ gặp phải muôn vàn trắc trở, gập ghềnh, bị khó khăn đánh bại. Nhưng bạn phải hiểu rằng, dù thất bại hay thành công, bạn vẫn là bạn, vĩnh viễn sẽ không mất đi giá trị của mình.

Giá trị của chúng ta được quyết định bởi nỗ lực của chúng ta. Họa sĩ người Áo, Egon Schiele từng nói rằng, giá trị của đời người tồn tại trong vai diễn chúng ta sắm, chứ không phải là trên sân khấu cuộc đời.

Có người dùng cách bắt chước để làm nổi bật năng lực của mình, mà không biết rằng, làm sao có thể bê nguyên xi năng lực của người khác sang bản thân mình?

Tri thức không thể có được bằng cách đi mượn, cũng không thể có được bằng cách đố kỵ; năng lực của bạn như thế nào vẫn sẽ là như thế ấy, không tăng, không giảm khi bạn dùng chiêu trò. Chỉ có nỗ lực thực sự, mới là chỗ dựa tốt nhất cho bản thân. Giá trị cuộc đời là do bản thân tích lũy mà thành, không phải là bậc thang do người khác giúp bạn xây nên