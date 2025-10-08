Bạn cùng phòng của Yến Nhi là ai

Tháng 10, Miss Grand International 2025 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) đang là cuộc thi sắc đẹp được công chúng quan tâm. Chỉ còn hơn một tuần, người kế nhiệm của đương kim Hoa hậu Christine Juliane Opiaza chính thức lộ diện. Theo thống kê mới nhất từ ban tổ chức, người đang dẫn đầu bình chọn Miss Popular Vote là Beatrice Alex, đại diện Tanzania.

Chỉ trong một đêm, đại diện Tanzania vươn lên vị trí đứng đầu bình chọn với chỉ số 37%, đánh bại đại diện Colombia. Theo luật, thí sinh chiến thắng hạng mục Miss Popular Vote sẽ được đặc cách tiến thẳng vào Top 10 chung cuộc, có lợi thế cạnh tranh lớn.

Beatrice Alex (25 tuổi) tốt nghiệp cử nhân Mỹ thuật và Thiết kế tại Đại học Dar es Salaam. Hiện, người đẹp Tanzania là nhà hoạt động xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật tại các cộng đồng khó khăn. Beatrice tin rằng mọi đứa trẻ đều xứng đáng được học tập trong môi trường phù hợp với năng lực và nhu cầu riêng của mình.

Hiện, các thí sinh đã trải qua các vòng thi tài năng và trình diễn áo tắm, còn lại phần thi phỏng vấn kín, trình diễn trang phục dân tộc. Bán kết và chung kết Miss Grand International 2025 dự kiến diễn ra lần lượt vào ngày 15/10 và 17/10.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.