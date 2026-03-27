Tâm lý học và huyền học phương Đông

“Tâm lý học và huyền học phương Đông” mở ra một hành trình khám phá đầy mê hoặc, nơi những truyền thống tâm linh cổ xưa của phương Đông gặp gỡ tư duy khoa học hiện đại. Qua lăng kính của Carl Gustav Jung – một trong những nhà tâm lý học có ảnh hưởng sâu rộng nhất thế kỷ XX, độc giả được dẫn dắt bước vào thế giới nơi các biểu tượng, huyền học và chiều sâu vô thức của con người giao thoa với nhau.

Bản chất của tâm trí

  • Thứ sáu, 27/3/2026 10:28 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một sự vật dường như chỉ “tồn tại” ở mức độ mà ta nhận biết về nó - điều này lý giải vì sao nhiều người không sẵn lòng tin vào sự tồn tại của tâm trí vô thức.

Cuộc đại giải thoát

Trước đó, tôi đã đề cập đến tác dụng giải thoát và chữa lành có được khi chúng ta dừng soi xét các đặc điểm cốt lõi, ổn định trong tính cách mình bằng ý thức mà giao nhiệm vụ đó cho một tầng tâm trí ít mang tính ý thức hơn. Tôi cũng đã mô tả, tuy có phần sơ lược, chức năng siêu việt tạo ra sự biến đổi của nhân cách, cũng như đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự bù trừ tự phát trong phần vô thức.

Hơn nữa, tôi từng chỉ ra rằng yoga đã xem nhẹ điểm then chốt này. Đoạn này dường như xác nhận thêm những quan sát của tôi: Việc nắm bắt “toàn bộ tinh túy của những giáo lý này” dường như cũng chính là tinh túy của “sự tự giải thoát”.

Người phương Tây sẽ hiểu kết luận trên như sau: “Chỉ cần học thuộc giáo lý này, thực hành lặp đi lặp lại nó, rồi bạn sẽ được giải thoát.”

Và quả thật, đó chính là điều thường xảy ra với phần lớn người phương Tây thực hành yoga - họ có xu hướng “làm” điều đó theo kiểu hướng ngoại, mà không hề nhận ra rằng cốt lõi của những giáo lý ấy nằm ở sự quay vào trong của tâm trí.

Tam tri anh 1

Tâm trí là một vũ trụ bí ẩn. Ảnh: The Brain Marketer.

Ở phương Đông, những “chân lý” này đã hòa vào tâm thức tập thể, nên ít nhất học viên cũng có thể nắm bắt chúng bằng trực giác. Nếu người châu Âu có thể tự lật ngược lối sống của chính mình và sống như một người phương Đông - tức là chấp nhận toàn bộ những ràng buộc xã hội, đạo đức, tôn giáo, trí tuệ và thẩm mỹ mà con đường đó đòi hỏi - thì có lẽ như vậy người đó mới có thể thực sự hưởng lợi từ những giáo lý này.

Nhưng bạn không thể vừa là một tín đồ Kitô ngoan đạo, trong đức tin, trong đạo đức, trong cấu trúc tư duy của mình, vừa thực hành yoga một cách chân chính cùng lúc được. Tôi đã chứng kiến quá nhiều trường hợp khiến tôi phải hoài nghi một cách sâu sắc.

Vấn đề là con người phương Tây không thể dễ dàng thoát khỏi lịch sử của mình như cách họ quên đi một kỷ niệm ngắn ngủi. Có thể nói rằng lịch sử được viết trong chính dòng máu của họ. Tôi sẽ không khuyên bất kỳ ai tiếp cận với yoga mà không tiến hành phân tích một cách cẩn trọng các phản ứng vô thức của bản thân. Có ích gì khi bắt chước yoga, nếu “bóng tối” trong bạn vẫn là một tín đồ Kitô giáo thời trung cổ như xưa?

Nếu bạn có thể ngồi trên một tấm da linh dương dưới gốc cây bồ đề, hay trong một thiền thất ở tu viện Tây Tạng suốt phần đời còn lại - mà không bị xao động bởi chính trị hay sự sụp đổ của thị trường chứng khoán - thì tôi sẽ tán thưởng trường hợp của bạn. Nhưng yoga ở Mayfair, ở Đại lộ số Năm, hay ở bất kỳ nơi nào có nối đường dây điện thoại - thì đó chỉ là một trò tâm linh giả hiệu mà thôi.

Xét đến đặc điểm cấu trúc tâm lý của con người phương Đông, ta có thể cho rằng những giáo lý này thực sự mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, trừ khi một người sẵn sàng quay lưng với thế giới và chìm hẳn vào cõi vô thức, còn không chỉ học mỗi giáo lý thôi sẽ không mang lại tác dụng, hoặc ít nhất là không đạt được kết quả mong muốn.

Để đạt được điều đó, cần có sự hợp nhất của các mặt đối cực, đặc biệt là nhiệm vụ khó khăn trong việc dung hòa giữa hướng ngoại và hướng nội thông qua chức năng siêu việt.

Bản chất của tâm trí

Phần này chứa đựng một thông tin tâm lý học quý giá. Văn bản thiêng viết rằng: “Tâm trí sở hữu Trí tuệ trực giác (‘tức tri’).” Ở đây, “tâm trí” được hiểu đồng nhất với sự nhận biết trực tiếp về “ấn tượng đầu tiên”, vốn bao hàm toàn bộ kinh nghiệm trước đó, được xây dựng dựa trên các khuôn mẫu bản năng.

Điều này khẳng định nhận xét của chúng ta về thiên hướng hướng nội đặc trưng cũng như cho thấy tính biệt hóa cao của tư duy trực giác phương Đông. Chúng ta đều biết lối tư duy thiên về trực giác luôn có xu hướng bỏ qua dữ kiện thực tế và ưu tiên nhìn nhận những khả năng.

Lời khẳng định rằng tâm trí “không phải một thực thể độc lập” hiển nhiên ám chỉ đến đặc tính đặc biệt của phần vô thức, đó là tồn tại như những “tiềm năng”. Một sự vật dường như chỉ “tồn tại” ở mức độ mà ta nhận biết về nó - điều này lý giải vì sao nhiều người không sẵn lòng tin vào sự tồn tại của tâm trí vô thức.

Khi tôi nói với các bệnh nhân rằng trong họ chứa đầy rẫy những tưởng tượng, thường thì họ tỏ ra vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không nhận ra rằng mình đang sống giữa một thế giới tưởng tượng phong phú đến vậy.

Tâm trí giáo lý vô thức Bí mật Bản chất

    Đọc tiếp

    Chan ly cua triet hoc phuong Dong hinh anh

    Chân lý của triết học phương Đông

    13:15 23/3/2026 13:15 23/3/2026

    0

    Trong tầng bình lưu của vô thức, không còn cơn giông bão nào nữa, bởi ở đó không có gì được phân biệt đủ để tạo ra căng thẳng hay xung đột. Những điều ấy chỉ thuộc về bề mặt của thực tại mà ta đang sống thôi.

    Su ra doi cua Euro-Dola hinh anh

    Sự ra đời của Euro-Đôla

    2 giờ trước 09:53 27/3/2026

    0

    Các chủ ngân hàng đã nảy ra một sáng kiến, họ khám phá ra một thế giới tài chính hoàn toàn mới: Thị trường đôla châu Âu. Cái gọi là “euro-đôla” ban đầu dùng để chỉ đôla Mỹ chảy vào châu Âu đọng lại ở đó.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

