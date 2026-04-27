Bán biệt thự để 'tất tay' vào Claude

Một chủ ngân hàng công nghệ sẵn sàng mang cả khu dinh thự đắt đỏ tại California trị giá 4,8 triệu USD đổi ngang nhằm thâu tóm thêm cổ phiếu Anthropic, công ty đứng sau AI Claude.

Theo Business Insider, Storm Duncan - nhà sáng lập kiêm đối tác quản lý của ngân hàng đầu tư Ignatious - vừa đưa ra một lời đề nghị giao dịch tài sản gây xôn xao giới công nghệ.

Cụ thể, Duncan quyết định gán toàn bộ khu siêu biệt thự đầy đủ nội thất trị giá 4,8 triệu USD của mình tại hạt Marin, bang California, để đổi trực tiếp lấy cổ phần của startup AI Anthropic.

Bất động sản này sở hữu một bể bơi vô cực với tầm nhìn bao quát toàn bộ đường chân trời San Francisco. Đặc biệt, vị trí của khu nhà này chỉ mất 20 phút di chuyển đến trụ sở chính của Anthropic.

Nhiều người dùng trên mạng xã hội cho rằng đây chỉ là chiêu trò đánh bóng tên tuổi. Tuy nhiên, Duncan khẳng định thương vụ này hoàn toàn nghiêm túc.

Nhà sáng lập Ignatious thực tế đã nắm giữ một lượng lớn cổ phần Anthropic từ vòng gọi vốn năm 2024. Sau khi tận mắt chứng kiến công nghệ của Anthropic đang mang lại lợi ích thiết thực cho ngân hàng, Duncan đã quyết định bằng mọi giá phải sở hữu thêm vị thế ở công ty cha đẻ Claude.

Cổ phiếu Anthropic trên thị trường thứ cấp đang được giao dịch ở mức định giá 1.000 tỷ USD , vượt qua cả OpenAI. Nguồn cung khan hiếm đang đẩy cơn sốt mua lên đỉnh điểm sau thành công đột biến của Claude Code, tác tử giúp tăng tốc quá trình viết phần mềm.

Đầu tuần này, hãng cho biết đã thu về thêm 5 tỷ USD từ Amazon, cũng ở mức định giá 350 tỷ USD , kèm theo quyền chọn bơm thêm 20 tỷ USD theo thời gian. Tháng 2, Anthropic đã huy động thành công 30 tỷ USD . Kể từ đó, các nhà đầu tư đã tìm cách hỗ trợ công ty ở mức định giá từ 800 tỷ USD trở lên.

Do Anthropic và OpenAI chưa niêm yết cổ phiếu công khai, nhà đầu tư muốn sở hữu cổ phần công ty buộc phải vào thị trường thứ cấp, nơi nhân viên hiện tại, cựu nhân viên hoặc nhà đầu tư ban đầu bán lại cổ phiếu của họ. Song, nguồn cung đang cạn dần trong khi nhu cầu tăng vọt.

Glen Anderson, Giám đốc điều hành của Rainmaker Securities cho biết ông vừa nhận được lời đề nghị mua cổ phần Anthropic với mức định giá 960 tỷ USD . Trước khi ông kịp đánh giá thương vụ, nó đã bị người khác mua mất.

"Chúng tôi nhận được lời đề nghị mua, và chỉ trong vòng một ngày, người khác đã mua mất rồi. Hầu như không có người bán", ông nói.